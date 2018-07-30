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«Любовь красит»: поклонники в восторге от совместного фото Галкина и Пугачевой

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я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин

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Максим Галкин опубликовал достаточно редкий совместный снимок с супругой Аллой Борисовной Пугачевой.

Сейчас семейство Галкина и Пугачевой отдыхает на Кипре. Супруги не только фотографируют очаровательных детей Лизу и Гарри, а также друг друга с ними, но и делают романтичные селфи. На днях шоумен решил опубликовать один из таких снимков.

«Хорошооооооооооооо! #алла #максим», — лаконично подписал Галкин фото, сделанное после заката (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Дай Бог вам вечного счастья. Какие вы прикольные», «Крутое фото!!! Какие вы на нем счастливые!», «Любовь красит», «Так выглядит счастье. Шикарное фото», «Вы просто фантастические люди», «Прям похожи Вы друг на друга», — пишут в комментариях пользователи. Многие отметили, как хорошо выглядит певица и каким полезным для нее оказался отпуск.

Фото и видео: Instagram

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