«Любовь красит»: поклонники в восторге от совместного фото Галкина и Пугачевой

Сейчас семейство Галкина и Пугачевой отдыхает на Кипре. Супруги не только фотографируют очаровательных детей Лизу и Гарри, а также друг друга с ними, но и делают романтичные селфи. На днях шоумен решил опубликовать один из таких снимков.

«Хорошооооооооооооо! #алла #максим», — лаконично подписал Галкин фото, сделанное после заката (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).