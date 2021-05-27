Любовь к бывшему и крестный — Патриарх Кирилл: признания Мамаевой удивили Сеть
В четверг, 27 мая, вышло интервью модели Аланы Мамаевой для YouTube-проекта «Алена, блин!». Экс-супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева призналась, что несмотря на то, что она сама стала инициатором расставания, она до сих пор испытывает чувства к бывшему, и ее любовь взаимна. В семейной жизни с Павлом Алану устраивало абсолютно все, если вынести за скобки его измену с женщиной легкого поведения. Примечательно, что она и сейчас говорит о бывшем в настоящем времени.
«У нас бытовухи вообще нет. Мы оба Девы, мы оба любим порядок, у нас вообще нет скандалов. Мы любим сидеть дома. Во время пандемии мы кайфовали, потому что мы и так домоседы и никуда не ходим. Он постоянно там с пылесосом что-то, я разбирала кладовку. У нас не было никаких бытовых терок, хотя я, например, не готовлю, только блины. Еду нам готовит няня», — призналась модель.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alana_mamaeva / Instagram
Дети пока не знают, что мама и папа развелись. Но несмотря на это, восстанавливать брак Алана не планирует. «Нельзя такое прощать. Неважно, любишь или не любишь. Да, люблю. Я до сих пор его люблю. Невозможно разлюбить человека за две секунды, это так быстро не проходит. Но я не могу позволить так с собой обращаться. Если он готов меня предать даже мысленно, то мне не нужен такой человек. Я дала ему один шанс, он им не воспользовался. Если так получилось второй раз, то так будет и в десятый раз. А я так жить не хочу», — объяснила она, отметив, что и бывший до сих пор любит ее.
Удивила Мамаева и признанием, что считает своим крестным Патриарха Кирилла: «Я же сама из Калининграда, там родилась, он работал там. Раньше если, например, вы не приводите крестного отца, кого-то от себя, то крестил батюшка. Так получилось, что у нас не было крестного отца, у нас была только крестная мама, а крестным папой стал батюшка. И батюшка впоследствии стал патриархом. Мы никакие отношения не поддерживаем, но сам факт остается фактом. Я думаю, что может быть где-то это помогает в чем-то, ведь все равно все батюшки молятся за своих крестных детей».
В ответ на нелицеприятные реплики, которые отпускала о ней Виктория Боня и о которых напомнила ведущая, Алана Мамаева постаралась быть максимально корректной, но не сдержалась: «Может быть, ей нужно пройти освидетельствование у психиатра? Мне кажется, у нее не в порядке с головой. Даже говорить о ней не хочу, она этого не заслуживает».
Фото: @alana_mamaeva / Instagram
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