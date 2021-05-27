Любовь к бывшему и крестный — Патриарх Кирилл: признания Мамаевой удивили Сеть

В четверг, 27 мая, вышло интервью модели Аланы Мамаевой для YouTube-проекта «Алена, блин!». Экс-супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева призналась, что несмотря на то, что она сама стала инициатором расставания, она до сих пор испытывает чувства к бывшему, и ее любовь взаимна. В семейной жизни с Павлом Алану устраивало абсолютно все, если вынести за скобки его измену с женщиной легкого поведения. Примечательно, что она и сейчас говорит о бывшем в настоящем времени.

«У нас бытовухи вообще нет. Мы оба Девы, мы оба любим порядок, у нас вообще нет скандалов. Мы любим сидеть дома. Во время пандемии мы кайфовали, потому что мы и так домоседы и никуда не ходим. Он постоянно там с пылесосом что-то, я разбирала кладовку. У нас не было никаких бытовых терок, хотя я, например, не готовлю, только блины. Еду нам готовит няня», — призналась модель.