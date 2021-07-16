Любовь и трагедии Ады Роговцевой: как сейчас живет звезда «Вечного зова»
Во времена развала Советского Союза в ее карьере наступил застой. Актриса выживала с семьей как могла. А потом в ее жизни пошли трагедия за трагедией. Но она никогда не унывала. «Плакать, когда у тебя есть дети и внуки... Это грех перед господом, я так считаю», — говорит народная артистка.
Как же сейчас живет Ада Роговцева, которой 16 июля исполнилось 84 года.
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Фото: Kinopoisk.ru
Ада Роговцева родилась в 1937 году в украинском городе Глухов в интеллигентной семье. У отца было два высших образования, мать была агрономом. Во время войны Николай Роговцев служил в охране у Хрущева.
Девочку растили в строгих правилах. Родители с детства ей внушали, что честь нужно беречь, а себя сохранить для единственного мужчины в жизни.
И такого человека она встретила будучи еще совсем юной. После школы Ада Роговцева поступала в Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Она была скромная, неопытная абитуриентка с пухлыми щечками, а он — член приемной комиссии.
«Однажды меня провожал парень до дома. И у подъезда он меня поцеловал в щеку. Я чуть в обморок не упала. Тогда я думала, что от этого дети появляются», — рассказывала актриса в одном из интервью.
Но увидев Константина Степанкова в аудитории, сразу поняла, что потеряла голову. «Он был такой страстный, статный, волевой», — говорила о супруге актриса.
Фото: Кадр видео
Родители не приняли выбор дочери: зять был на 9 лет старше и женат. «Это была наша с ним боль», — вспоминала Ада Роговцева.
Поженились влюбленные в 1959 году, когда Ада защитила диплом.
Сниматься Роговцева начала еще в студенческие годы. Первую роль она получила в 19 лет в фильме «Павел Корчагин». Затем новые сценарии попадали ей в руки один за одним. Вообще ее карьера складывалась на удивление гладко, удачно и стремительно. В 23 года она стала заслуженной артисткой Украины, в 30 — народной артисткой республики, а в 40 — народной артисткой СССР.
Ада Роговцева много снималась и играла в театре. 35 лет она отдала Киевскому драматическому театру им. Леси Украинки.
Героини Роговцевой становились олицетворением женственности, верности и красоты. В 1972 году на экраны вышел фильм «Укрощение огня», где она снялась в паре с Кириллом Лавровым. В то время актриса уже ждала второго ребенка. Первенец Роговцевой и Степанкова — сын Костя родился в 1962 году.
Перед началом работы она сразу предупредила и режиссера, и партнера по съемкам, что находится на третьем месяце беременности. Ей пообещали, что все отснимут быстро — месяц-полтора. «В итоге съемки затянулись. И к концу работы Кирилл Лавров смеялся, что меня уже нельзя показывать ни по пояс, ни по грудь, ни даже на уровне носа, потому что он распух, — вспоминала Ада. — Но я получила столько любви и заботы на съемочной площадке, что даже не могу словами выразить».
Фото: Кадр фильма
Всенародную любовь Ада Роговцева получила после выхода на экраны эпопеи «Вечный зов». Картину снимали много лет (повествование захватывает несколько десятилетий), большинство экспедиций были на Урале. И на съемки актриса поехала с двумя детьми — 10-летним Костей и новорожденной Катей. Создатели картины обещали выделить молодой маме няню, но по факту все оказалось не так.
«Когда я туда добралась, была в шоке. Это такая глухомань. Конечно, никакой помощницы мне не дали. Но мне с детьми помогали ребята, с которыми снимались. С Катюшей даже было проще, чем с Костей. Он все время лазил по скалам», — вспоминала актриса.
На киностудии картину называли вечным возом. Табличку с названием картины не убирали много лет. Снимали ее в период с начала 1970-х до начала 1980-х с перерывом в несколько лет. Но ждали так долго не зря. Картина, которую задумывали как обычный телефильм, стала самой популярной и любимой у зрителей эпопеей.
«Все образы русских женщин прописаны в "Вечном зове" невероятно четко и достоверно. Но образ Анны, которую сыграла Ада Роговцева, стоит особняком», — рассказывала о любимой артистке Екатерина Гусева, которой впоследствии посчастливилось с ней поработать.
«У нее такие глаза. Бездонные озера. В них просто тонешь», — Екатерина Гусева.
И 70-е и 80-е годы были очень плодотворными для Ады Роговцевой. Каждый год на экраны выходили новые фильмы с ней. Она появилась в таких картинах, как «Волны Черного моря», «Дети как дети», «Овод», «Было у отца три сына», «Мама, родная, любимая...» и многих-многих других.
Фото: Kinopoisk.ru
В начале 90-х. как и у многих актеров, работы у Роговцевой не было. Выжить в непростое время помогло собственное хозяйство. Народная артистка засаживала огород, растила свиней и коз.
«Из-за границы я привезла четыре огромные картофелины, мы их разрезали на части, посадили и со временем стали собирать большой урожай огромной картошки, — смеясь вспоминала она. — Было весело. Мы не выживали, а просто жили. Скучать было некогда».
В то время сын артистки уже серьезно болел. В 1986 году он, актер и режиссер театра и кино был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. «Костя не мог остаться в стороне. Он кинулся помогать, но получил сильное облучение», — вспоминала Ада Роговцева.
Фото: Кадр видео
В начале 2000-х супругу артистки Константину Степанкову поставили страшный диагноз «рак поджелудочной железы». Семья до последнего скрывала от него вердикт медиков. Больному говорили, что просто нужно подлечить больной орган. Но один из врачей приехавший на вызов все же проболтался.
«Когда я видела, что он уже уходит, я выходила на балкон подышать свежим воздухом и молилась: "Господи, оставь его на Земле подольше". Я не могла представить, как я буду без него. А дочь, видя, что отец уже очень слаб, наоборот просила, чтобы скорее все закончилось. Она любила его больше меня», — рассказывала народная артистка.
Ада Роговцева и Константин Степанков прожили в браке 46 лет. Потеряв мужа, она не представляла, как жить дальше.
Но рядом были дети, внуки, близкие. «Когда у тебя есть любимые люди рядом, а тем более внуки, все время плакать и тосковать — грех», — уверена актриса.
Но через несколько лет после смерти Степанкова в семью пришла новая трагедия. В 2012 году скончался сын Ады Роговцевой. Константину было всего 49 лет.
Фото: Кадр видео
В начале нового тысячелетия роли вновь полились на Роговцеву как из рога изобилия. Возможно, эта востребованность и занятость в кино и помогли ей справиться с бедами.
В 2011-м Ада Роговцева снялась в фильме Александра Гордона «Огни притона». «Когда я говорю о ней или даже просто вспоминаю, я уже улыбаюсь, — рассказывает режиссер и журналист. — Ада Николаевна невероятно светлый человек. И эту свою человеческую теплоту она несет и в роль. Мне это немного мешало. Потому что в моем фильме она играла черствую бабу».
Много лет актриса отдала театру им. Леси Украинки и преподаванию актерского мастерства в вузе. Но в последние годы ролей в театре для нее не стало. На помощь пришла дочь Екатерина, которая с 2007 года является режиссером Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Она поставила пьесу, где ее знаменитая мать сыграла одну из главных ролей.
В свои зрелые года Ада Роговцева много снимается. Ее часто звали переехать в Россию, но она не смогла уехать из родной Украины. Одни из самых свежих работ с участием народной артистки — сериалы «Сага» и «Отпуск в сосновом лесу».
Фото и видео: Kinopoisk.ru, кадры фильмов и программы Первого канала «Вечный зов Ады Роговцевой»
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