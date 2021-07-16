Любовь и трагедии Ады Роговцевой: как сейчас живет звезда «Вечного зова»

Поженились влюбленные в 1959 году, когда Ада защитила диплом.

Сниматься Роговцева начала еще в студенческие годы. Первую роль она получила в 19 лет в фильме «Павел Корчагин». Затем новые сценарии попадали ей в руки один за одним. Вообще ее карьера складывалась на удивление гладко, удачно и стремительно. В 23 года она стала заслуженной артисткой Украины, в 30 — народной артисткой республики, а в 40 — народной артисткой СССР.

Ада Роговцева много снималась и играла в театре. 35 лет она отдала Киевскому драматическому театру им. Леси Украинки.

Героини Роговцевой становились олицетворением женственности, верности и красоты. В 1972 году на экраны вышел фильм «Укрощение огня», где она снялась в паре с Кириллом Лавровым. В то время актриса уже ждала второго ребенка. Первенец Роговцевой и Степанкова — сын Костя родился в 1962 году.

Перед началом работы она сразу предупредила и режиссера, и партнера по съемкам, что находится на третьем месяце беременности. Ей пообещали, что все отснимут быстро — месяц-полтора. «В итоге съемки затянулись. И к концу работы Кирилл Лавров смеялся, что меня уже нельзя показывать ни по пояс, ни по грудь, ни даже на уровне носа, потому что он распух, — вспоминала Ада. — Но я получила столько любви и заботы на съемочной площадке, что даже не могу словами выразить».