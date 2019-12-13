Екатерина Климова и Гела Месхи вместе пришли на соревнования 4-летней дочери

Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году, а вскоре у них родилась дочь Изабелла. Но брак актеров был недолгим, они расстались через четыре года совместной жизни. Причину развода оба держат в тайне, но общую дочь Беллу воспитывают сообща.

Екатерина Климова показала в Instagram, как она и Гела Месхи побывали на соревнованиях по танцам у Изабеллы. Девочка даже получила медаль и подарок от Деда Мороза. За кадром слышен одобряющий голос отца: «Молодец!».