passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Екатерина Климова и Гела Месхи вместе пришли на соревнования 4-летней дочери

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Екатерина Климова и Гела Месхи на ММКФ

Фото: Starface

Актеры развелись несколько месяцев назад.

Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году, а вскоре у них родилась дочь Изабелла. Но брак актеров был недолгим, они расстались через четыре года совместной жизни. Причину развода оба держат в тайне, но общую дочь Беллу воспитывают сообща.

Екатерина Климова показала в Instagram, как она и Гела Месхи побывали на соревнованиях по танцам у Изабеллы. Девочка даже получила медаль и подарок от Деда Мороза. За кадром слышен одобряющий голос отца: «Молодец!».

На своей странице в социальной сети Гела Месхи опубликовал нежное фото с малышкой-дочерью и подписал его лаконично: «Любовь…»

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Любовь....

Публикация от гела месхи (@gela_mesxi)

«Папина принцесса», «Какая милая девочка», «Какая настоящая любовь», «Маленькая принцесса», — написали в комментариях поклонники Гелы Месхи.

Актер долго отрицал, что у них в семье с Екатериной Климовой не все гладко, но позже стало известно, что супруги официально развелись. Оба они не рассказывают про личную жизнь.

Фото и видео: Instagram, Starface, EasT News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!