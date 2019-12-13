Екатерина Климова и Гела Месхи вместе пришли на соревнования 4-летней дочери
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Фото: Starface
Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году, а вскоре у них родилась дочь Изабелла. Но брак актеров был недолгим, они расстались через четыре года совместной жизни. Причину развода оба держат в тайне, но общую дочь Беллу воспитывают сообща.
Екатерина Климова показала в Instagram, как она и Гела Месхи побывали на соревнованиях по танцам у Изабеллы. Девочка даже получила медаль и подарок от Деда Мороза. За кадром слышен одобряющий голос отца: «Молодец!».
На своей странице в социальной сети Гела Месхи опубликовал нежное фото с малышкой-дочерью и подписал его лаконично: «Любовь…»
«Папина принцесса», «Какая милая девочка», «Какая настоящая любовь», «Маленькая принцесса», — написали в комментариях поклонники Гелы Месхи.
Актер долго отрицал, что у них в семье с Екатериной Климовой не все гладко, но позже стало известно, что супруги официально развелись. Оба они не рассказывают про личную жизнь.
Фото и видео: Instagram, Starface, EasT News
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