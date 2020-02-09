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«Любовь безгранична»: Полина Диброва нежно поздравила сына с 10-летием и показала фото из семейного альбома

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Слайд, который
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Полина и Дмитрий Дибровы

Фото: Instagram

День рождения отмечает старший сын телеведущего Дмитрия Диброва и его молодой супруги — Саша.

Утро 9 февраля 2020 года в семье телеведущего Дмитрия Диброва началось с поздравления старшего сына Саши с днем рождения. Мальчику исполнилось 10 лет, и родители приготовили для него необычный подарок.

Молодая жена телеведущего — Полина — посвятила сыну несколько постов в социальной сети. Многодетная мать нежно поздравила сына с 10-летием и показала фото из семейного альбома.

«Мой родной, мой любимый сыночек! Наш первенец! Как быстро летит время. 9 февраля в 19.19 мы услышали голос Саши, это был волшебный момент. Спасибо, что выбрал нас. Ты удивительный ребенок! Любовь моя и папы безгранична. Мы счастливые родители невероятного сына. Будь здоров, а я по-старинке скажу "малыш"»! — написала Полина.

Полина Диброва также показала свое юное фото, когда она ждала первенца.

«Остановись мгновение. С днем рождения, Сашуля!», «С днем рождения, Сашу и его родителей!», «Здорово смотреть подборку, где видно, как растет малыш, а фотка с тремя просто умопомрачительная», «Ах! Какие вы красивые!», «Счастья и добра!», — поздравили семью Дибровых в комментариях.

Напомним, Дмитрий и Полина поженились в марте 2009 года, когда невесте было всего 20 лет, а жениху — уже 50. Брак с Полиной стал для телеведущего четвертым. От разных жен у него, кроме Саши, Феди и Ильи, есть еще сын и дочь.

Фото и видео: Instagram

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