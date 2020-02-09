«Любовь безгранична»: Полина Диброва нежно поздравила сына с 10-летием и показала фото из семейного альбома

«Остановись мгновение. С днем рождения, Сашуля!», «С днем рождения, Сашу и его родителей!», «Здорово смотреть подборку, где видно, как растет малыш, а фотка с тремя просто умопомрачительная», «Ах! Какие вы красивые!», «Счастья и добра!», — поздравили семью Дибровых в комментариях.

Напомним, Дмитрий и Полина поженились в марте 2009 года, когда невесте было всего 20 лет, а жениху — уже 50. Брак с Полиной стал для телеведущего четвертым. От разных жен у него, кроме Саши, Феди и Ильи, есть еще сын и дочь.