«Любовь безгранична»: Полина Диброва нежно поздравила сына с 10-летием и показала фото из семейного альбома
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Фото: Instagram
Утро 9 февраля 2020 года в семье телеведущего Дмитрия Диброва началось с поздравления старшего сына Саши с днем рождения. Мальчику исполнилось 10 лет, и родители приготовили для него необычный подарок.
Молодая жена телеведущего — Полина — посвятила сыну несколько постов в социальной сети. Многодетная мать нежно поздравила сына с 10-летием и показала фото из семейного альбома.
«Мой родной, мой любимый сыночек! Наш первенец! Как быстро летит время. 9 февраля в 19.19 мы услышали голос Саши, это был волшебный момент. Спасибо, что выбрал нас. Ты удивительный ребенок! Любовь моя и папы безгранична. Мы счастливые родители невероятного сына. Будь здоров, а я по-старинке скажу "малыш"»! — написала Полина.
Полина Диброва также показала свое юное фото, когда она ждала первенца.
«Остановись мгновение. С днем рождения, Сашуля!», «С днем рождения, Сашу и его родителей!», «Здорово смотреть подборку, где видно, как растет малыш, а фотка с тремя просто умопомрачительная», «Ах! Какие вы красивые!», «Счастья и добра!», — поздравили семью Дибровых в комментариях.
Напомним, Дмитрий и Полина поженились в марте 2009 года, когда невесте было всего 20 лет, а жениху — уже 50. Брак с Полиной стал для телеведущего четвертым. От разных жен у него, кроме Саши, Феди и Ильи, есть еще сын и дочь.
Фото и видео: Instagram
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