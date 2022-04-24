Любовь Аксенова, Игорь Петренко и другие звезды на премьере «Бука. Мое любимое чудище»

По сюжету принцесса Варвара сбежала из дворца, чтобы найти прекрасного принца. Путь королевской дочери лежит через лес, где ее берет в плен самый опасный разбойник королевства Бука. Вскоре становится ясно, что принцесса превратит жизнь разбойника в кошмар, чтобы добиться цели. Так, неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.

Среди гостей мероприятия можно было заметить Алексея Учителя, Ольгу Кабо, Петра Романова, Марию Кравцову и многих других.