Любовь Аксенова, Игорь Петренко и другие звезды на премьере «Бука. Мое любимое чудище»
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Фото: Пресс-служба
По сюжету принцесса Варвара сбежала из дворца, чтобы найти прекрасного принца. Путь королевской дочери лежит через лес, где ее берет в плен самый опасный разбойник королевства Бука. Вскоре становится ясно, что принцесса превратит жизнь разбойника в кошмар, чтобы добиться цели. Так, неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.
Среди гостей мероприятия можно было заметить Алексея Учителя, Ольгу Кабо, Петра Романова, Марию Кравцову и многих других.
Фото: Пресс-служба
Алексей Чумаков пришел с супругой Юлией Ковальчук. Именно его голосом поет и разговаривает заглавный герой мультфильма «Бука. Мое любимое чудище».
«Мой герой - лесной разбойник Бука - сразу же показался мне симпатичным, обаятельный и не имеющим аналогов, по большому счету. Бука абсолютно не злой, он чудище поневоле. Хотя, в начале повествования он - реальный бука, я все же решил сделать его более живым, подвижным» ー пишет Чумаков у себя в блоге.
Фото: Пресс-служба
Любовь Аксенова тоже не могла пропустить премьеру. Ведь она подарила свой голос бойкой принцессе Варваре. 32-летняя звезда российского кино была одета в черно-белой цветовой гамме. Широкие брюки и свободная рубашка подчеркивали изящность девушки.
Фото: Пресс-служба
Премьеру посетил и многодетный отец Игорь Петренко. С собой он взял трех дочерей от молодой красавицы-жены. Кристина Бродская и младшие наследницы позировали вместе с Петренко перед фотографами. Восьмилетняя София-Каролина, пятилетняя Мария и трехлетняя Ева были одеты в одинаковой цветовой гамме, и смотрелись просто превосходно.
Фото и видео: PassionVideo, архив пресс-службы