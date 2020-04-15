«Люблю жестко, защищаю ее как мамочка»: Александр Гудков откровенно рассказал об отношениях с невестой
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Фото: Instagram
«Тот редкий случай,когда вторая часть лучше первой!!!! Спойлер: как только закончится карантин Гудков.... женится!!!! Спасибо за суперинтервью которое никак не хотелось сокращать», — анонсировала выпуск Ксения Собчак.
«Да, влюблен. Жестко! Допустим, у меня есть отношения, да, есть. Я сделаю все для того, чтобы этому человеку было хорошо, и я защищаю как мамочка, как кукушка-наседка, этого человека», — рассказал Александр Гудков о своих отношениях с возлюбленной, однако имя ее называть не стал. Он признался, что уже сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Александр Гудков встречается со стилистом и редактором в глянцевом журнале Марией Чекалиной. «Они давно вместе, но зачем афишировать, — рассказали журналу StarHit в окружении пары. — Познакомились на одной из рабочих съемок. Оба невозможные креативщики. Сначала дружили, потому что нашли точки соприкосновения, а потом это переросло в нечто большее».
Фото: instagram
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