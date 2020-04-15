«Люблю жестко, защищаю ее как мамочка»: Александр Гудков откровенно рассказал об отношениях с невестой

«Тот редкий случай,когда вторая часть лучше первой!!!! Спойлер: как только закончится карантин Гудков.... женится!!!! Спасибо за суперинтервью которое никак не хотелось сокращать», — анонсировала выпуск Ксения Собчак.

«Да, влюблен. Жестко! Допустим, у меня есть отношения, да, есть. Я сделаю все для того, чтобы этому человеку было хорошо, и я защищаю как мамочка, как кукушка-наседка, этого человека», — рассказал Александр Гудков о своих отношениях с возлюбленной, однако имя ее называть не стал. Он признался, что уже сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.