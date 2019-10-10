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«Люблю тебя»: Мария Погребняк нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

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Павел и Мария Погребняк

Фото: Instagram

Пара поженилась 10 лет назад.

Супруга известного футболиста Павла Погребняка Мария поздравила любимого с годовщиной свадьбы, которая у них состоялась через несколько лет после венчания.

Мария с сыновьями смотрит футбол

«Ровно 10 лет назад я стала женой Павла Погребняка) 09.10.2009. Хотя мы уже были родителями двух очаровательных сыновей) и жили в венчанном браке! Сегодня наш счастливый день! Хотя о нем мы вспомнили вечером, запутались в датах. Люблю тебя мой Пога», - написала Мария в Instagram под совместным фото.

Фото: Instagram

«Поздравляем супер пару!», «Мои поздравления мои дорогие!!!! Долгих вам, счастливых лет. Берегите друг дружку!», «Поздравляю вас, красавчики», «Поздравляю вас с вашим днем!!! Счастья, любви и всего самого хорошего вашей семье!», - поздравили супругов в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Мария и Павел Погребняк начали встречаться, когда она еще училась в школе. В семье растут трое сыновей.

Фото и видео: Instagram

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