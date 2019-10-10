«Люблю тебя»: Мария Погребняк нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

«Поздравляем супер пару!», «Мои поздравления мои дорогие!!!! Долгих вам, счастливых лет. Берегите друг дружку!», «Поздравляю вас, красавчики», «Поздравляю вас с вашим днем!!! Счастья, любви и всего самого хорошего вашей семье!», - поздравили супругов в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Мария и Павел Погребняк начали встречаться, когда она еще училась в школе. В семье растут трое сыновей.