«Люблю тебя, как и прежде»: Лера Кудрявцева нежно поздравила мужа с годовщиной брака

Поклонники присоединились к поздравлениям: «Счастья и любви вам на долгие годы», «Счастья и любви», «Вот я всегда говорю, мужчину по запаху выбирают! Будьте счастливы!!!!!», «Я вам искренне желаю крепкой любви, состариться вместе и полный дом внуков и правнуков», «Очень красивые и милые! Счастья и семейного тепла!», «Поздравляю!!! Долгих совместных, счастливых лет жизни!!!!», «Тихого, спокойного семейного счастья вам!!!», «Очень красивая, гармоничная пара.. Любви, счастья, крепкого здоровья на долгие годы!!!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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