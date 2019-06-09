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«Люблю тебя, как и прежде»: Лера Кудрявцева нежно поздравила мужа с годовщиной брака

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Слайд, который
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
Телеведущая и хоккеист сыграли свадьбу шесть лет назад.

7 июня 2013 года телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров сыграли свадьбу. В своих Instagram супруги нежно поздравили друг друга с очередной годовщиной.

« Годовщина свадьбы 💒 7 лет назад мы принюхались друг к другу 🥰#6 лет в браке. Люблю тебя, как и прежде, мой мужчина ❤️» — написала Лера.

«С годовщиной моя любовь @leratv #6 лет», — поздравил супругу Игорь.

Поклонники присоединились к поздравлениям: «Счастья и любви вам на долгие годы», «Счастья и любви», «Вот я всегда говорю, мужчину по запаху выбирают! Будьте счастливы!!!!!», «Я вам искренне желаю крепкой любви, состариться вместе и полный дом внуков и правнуков», «Очень красивые и милые! Счастья и семейного тепла!», «Поздравляю!!! Долгих совместных, счастливых лет жизни!!!!», «Тихого, спокойного семейного счастья вам!!!», «Очень красивая, гармоничная пара.. Любви, счастья, крепкого здоровья на долгие годы!!!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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