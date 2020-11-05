«Люблю, когда моя жена улыбается»: Сергей Жуков поделился теплым видео со своей красавицей-женой
Фото: www.instagram.com/sezhukov/
Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился очень теплым и нежным видео, в котором признается в любви своей жене Регине, бывшей солистке группы «Сливки».
«Как же я люблю, когда моя жена улыбается.. Для меня это самое огромное счастье, ведь у неё самая светлая и лучезарная улыбка. Наверное, в такие моменты я могу сделать для неё все, что угодно!», – трогательно комментирует музыкант.
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Как же я люблю, когда моя жена улыбается.. Для меня это самое огромное счастье, ведь у неё самая светлая и лучезарная улыбка. Наверное, в такие моменты я могу сделать для неё все, что угодно!😍 Но если любимая грустит, в моем арсенале есть фразы, которые беспроигрышно поднимают ей настроение: ✅Ты у меня такая красивая без косметики! ✅Да, мы едем в Тай! Да, на целый месяц! ✅Зачем выбирать? Давай купим все пять! ✅Ты, как всегда, права! ✅Не грусти, для решения любой проблемы у тебя есть я - твой солнечный мальчик:) А какие фразы заставляют улыбнуться ваших близких? Или фразы, которые могут порадовать вас..😉 Делитесь!
Нежное видео вызвало много эмоций у его поклонников:
«Идеальный муж) Вы милые) Как только выйду замуж, напишу фразы», «Какие вы классные! Счастья вашей семье», «Красивые и такие милые. Фон замечательный и вам к лицу», «Господи, какие же Вы замечательные, надеюсь, это не показуха и такое в жизни бывает! Счастья вам, ребята! Видела вас этим летом в Горках Ленинских в лесу у ротонды, прогулки всей семьей это так мило. Прошла мимо, хотя так хотелось выразить свой респект за Ваше, Сергей, творчество, душевную молодость, да не стала нарушать личное пространство, очень это ценю. Так и хотелось Вам сказать: «идите, ребята, за ротондой есть лавочка, там можно передохнуть, скрыться от навязчивых «респектов» и насладиться природой только семьей».
Любовь и трепетное отношение Жукова к супруге хорошо известны его подписчикам – он проводит с любимой много времени и часто напоминает, как она ему дорога.
Фото и видео: Instagram Сергея Жукова
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