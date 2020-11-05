«Люблю, когда моя жена улыбается»: Сергей Жуков поделился теплым видео со своей красавицей-женой

Нежное видео вызвало много эмоций у его поклонников:

«Идеальный муж) Вы милые) Как только выйду замуж, напишу фразы», «Какие вы классные! Счастья вашей семье», «Красивые и такие милые. Фон замечательный и вам к лицу», «Господи, какие же Вы замечательные, надеюсь, это не показуха и такое в жизни бывает! Счастья вам, ребята! Видела вас этим летом в Горках Ленинских в лесу у ротонды, прогулки всей семьей это так мило. Прошла мимо, хотя так хотелось выразить свой респект за Ваше, Сергей, творчество, душевную молодость, да не стала нарушать личное пространство, очень это ценю. Так и хотелось Вам сказать: «идите, ребята, за ротондой есть лавочка, там можно передохнуть, скрыться от навязчивых «респектов» и насладиться природой только семьей».

Любовь и трепетное отношение Жукова к супруге хорошо известны его подписчикам – он проводит с любимой много времени и часто напоминает, как она ему дорога.