«Люблю»: Дженнифер Энистон призналась в чувствах к своему знаменитому отцу и показала свое детское фото с ним

Звезда «Друзей» сделала всего 20 публикаций на своей странице: опубликовала несколько видео, фотографии с друзьями и пару своих детских снимков.

Новый пост голливудская дива посвятила одному из главных людей в своей жизни — отцу, известному актеру Джону Энистону. «Рождество с одним из моих создателей — тогда и сейчас. Люблю тебя, папа», — написала Дженнифер рядом с двумя фотографиями: одной из детства, на которой сидит на руках отца, и второй — уже из взрослой жизни.