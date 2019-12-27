«Люблю»: Дженнифер Энистон призналась в чувствах к своему знаменитому отцу и показала свое детское фото с ним
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Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram несколько месяцев назад, и сейчас на актрису подписаны более 22 млн человек. Энистон призналась, что не ожидала такой популярности у пользователей социальной сети.
Звезда «Друзей» сделала всего 20 публикаций на своей странице: опубликовала несколько видео, фотографии с друзьями и пару своих детских снимков.
Новый пост голливудская дива посвятила одному из главных людей в своей жизни — отцу, известному актеру Джону Энистону. «Рождество с одним из моих создателей — тогда и сейчас. Люблю тебя, папа», — написала Дженнифер рядом с двумя фотографиями: одной из детства, на которой сидит на руках отца, и второй — уже из взрослой жизни.
«Ты такая милая», «Теперь это ясно: твои волосы всегда были шикарными», «Счастливого Рождества и Нового года», «Ты невероятная», — написали подписчики любимой актрисе.
Дженнифер Энистон пошла по стопам отца Джона Энистона (при рождении имел имя Яннис Анастасакис, родом из Греции, — прим. ред.), много снимавшегося, начиная с 60-х годов, преимущественно в мыльных операх. Родители Дженнифер состояли в браке 15 лет и развелись в 1980-м.
Фото: East News, Getty Images, Instagram
Видео: Instagram
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