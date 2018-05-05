«Люблю больше жизни»: Павел Воля нежно поздравил любимую дочь с днем рождения

Сегодня дочь Павла Воли и его супруги Ляйсан Утяшевой София отмечает день рождения — девочке исполнилось три года. По традиции, шоумен опубликовал в Instagram нежный семейный кадр, под которым оставил теплые слова в честь именинницы: «Это мы. Мама обменивается поцелуями с сыном, я пытаюсь обнять всех, дочь находится с нами, но умудряется рассмотреть все вокруг. Это мы. Мы так всегда. Но на этот раз София увлечена подарками за моей спиной. Это ее подарки. Ей сегодня три года. Софийка, я тебе уже сегодня всего наговорил, но пишу здесь, зная, что однажды ты это прочитаешь. Моя малышка, будь здорова. Мы все, кто на этой фотке, будем дарить тебе счастье. Потому что ты даришь его нам. Ты - наше маленькое счастье. Наша командирша, заводила, наш громкий смех. Я люблю тебя больше жизни, потому что жизнь до тебя была неполной. Хотя бы только потому, что я ни с кем никогда не танцевал, как с тобой. Я так благодарен твоей маме. Лучшей маме на свете. Она умница. Я так рад за твоего брата. Он у тебя самый-самый. Настоящий мужчина. Твой защитник. Пусть мгновение, замеревшее на этой фотографии, перенесется в каждую секунду нашей жизни. Твоей жизни. Люблю тебя. Держу на руке. Буду держать всю жизнь. Твой папка».