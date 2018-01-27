Певица Анна Седокова выпустила новое видео «На воле», которое сама же и сняла. В нем звезда сыграла женщину, разрывающуюся между двумя возлюбленными.

Анна Седокова продолжила серию видеороликов, начатую с клипа «Не твоя вина», и выпустила мини-фильм на композицию «На воле». В нем героиня певицы не может сделать выбор между мужчиной, от которого у нее есть дети, и новым возлюбленным.

«Любить двоих — тяжело, неправильно, сложно. Зачастую банальную страсть, сексуальное влечение и неудержимое желание мы принимаем за что-то новое, неизведанное и реальное. И приходится делать выбор», — так описала идею клипа Анна.