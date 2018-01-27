«Любить двоих — тяжело»: Анна Седокова представила новый чувственный клип
У меня были отношения, из которых я не могла выбраться, как из сетей. Он обижал меня, потом просил прощения. Он делал мне больно, унижал, но потом унижался сам и просил все вернуть. Я все понимала, но не знала почему не ухожу . Оправдывала каждый его шаг своей несостоятельностью или его сложной жизнь. Он держал меня крепко. У него были сильные руки и крепкий мужской характер. Я помню, как поняла, что мне нужно бежать. Спасаться. Сейчас или никогда. Я взяла паспорт, надела первые ботинки и толстовку. Я видела, как охрана набирает его и говорит, что я ухожу. Я знала - у меня есть десять минут , десят минут, в которые он развернёт свою машину в направлении нашего дома и не отпустит меня. Сейчас или я никогда не решусь. Я выбежала оставив все, всю свою жизнь, шмотки, косметику , книги... Я оставила, чтобы выжить. Так и началась моя жизнь #Наволе ...