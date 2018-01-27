Певица Анна Седокова выпустила новое видео «На воле», которое сама же и сняла. В нем звезда сыграла женщину, разрывающуюся между двумя возлюбленными.

Анна Седокова продолжила серию видеороликов, начатую с клипа «Не твоя вина», и выпустила мини-фильм на композицию «На воле». В нем героиня певицы не может сделать выбор между мужчиной, от которого у нее есть дети, и новым возлюбленным.

«Любить двоих — тяжело, неправильно, сложно. Зачастую банальную страсть, сексуальное влечение и неудержимое желание мы принимаем за что-то новое, неизведанное и реальное. И приходится делать выбор», — так описала идею клипа Анна.

У меня были отношения, из которых я не могла выбраться, как из сетей. Он обижал меня, потом просил прощения. Он делал мне больно, унижал, но потом унижался сам и просил все вернуть. Я все понимала, но не знала почему не ухожу . Оправдывала каждый его шаг своей несостоятельностью или его сложной жизнь. Он держал меня крепко. У него были сильные руки и крепкий мужской характер. Я помню, как поняла, что мне нужно бежать. Спасаться. Сейчас или никогда. Я взяла паспорт, надела первые ботинки и толстовку. Я видела, как охрана набирает его и говорит, что я ухожу. Я знала - у меня есть десять минут , десят минут, в которые он развернёт свою машину в направлении нашего дома и не отпустит меня. Сейчас или я никогда не решусь. Я выбежала оставив все, всю свою жизнь, шмотки, косметику , книги... Я оставила, чтобы выжить. Так и началась моя жизнь #Наволе ...

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Артистка добавила: «Мне не хочется делать выводы и я оставляю право осуждать зрителю. Я сочиняю свою музыку, пишу свои стихи и снимаю свое кино не для того, чтоб показать, кто плохой, а кто хороший. Я создаю потому, что по-другому не могу».

Новое видео Анны Седоковой — уже на Passion.ru.

Фото: пресс-служба, Instagram