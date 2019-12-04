passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Любимый папочка»: дочь Алсу Микелла Абрамова показала редкое фото с отцом в его день рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Михаил Галустян с дочкой, Алсу, Филипп Киркоров, Ян Абрамов, Жасмин

Фото: Instagram

Яну Абрамову исполнилось 42 года.

Певица Алсу уже 13 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары растут трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль.

Певица и ее знаменитая после участия в шоу «Голос. Дети» дочь Микелла редко показывают главу семейства в социальных сетях. Но в день рождения Яна сделали исключение: на странице Микеллы, которую ведет ее мать, появился снимок девочки с родителем.

«С днем рождения, любимый папочка. Просто хочу, чтобы ты всегда был здоровым и счастливым. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь!», — последовало поздравление.

На днях Алсу и Ян вместе вышли в свет — они появились на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории и развеяли слухи, что в их семье не все ладно. Снимок появился в микроблоге певицы Жасмин.

Фото: Instagram

Напомним, несколько месяцев назад вокруг семьи Алсу и Яна Абрамова разгорелся скандал. Супругов обвинили в том, что они, используя свое влияние, связи и деньги, «продвинули» дочь к победе в проекте «Голос. Дети». Тогда проверка выявила накрутку голосов за Микеллу, что возмутило общественность.

Все о скандале на «Голосе» вы можете прочитать на нашем сайте.

Фото: Instagram

Видео: ALSOU

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!