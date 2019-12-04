«Любимый папочка»: дочь Алсу Микелла Абрамова показала редкое фото с отцом в его день рождения

Певица и ее знаменитая после участия в шоу «Голос. Дети» дочь Микелла редко показывают главу семейства в социальных сетях. Но в день рождения Яна сделали исключение: на странице Микеллы, которую ведет ее мать, появился снимок девочки с родителем.

«С днем рождения, любимый папочка. Просто хочу, чтобы ты всегда был здоровым и счастливым. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь!», — последовало поздравление.