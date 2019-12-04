«Любимый папочка»: дочь Алсу Микелла Абрамова показала редкое фото с отцом в его день рождения
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Фото: Instagram
Певица Алсу уже 13 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары растут трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль.
Певица и ее знаменитая после участия в шоу «Голос. Дети» дочь Микелла редко показывают главу семейства в социальных сетях. Но в день рождения Яна сделали исключение: на странице Микеллы, которую ведет ее мать, появился снимок девочки с родителем.
«С днем рождения, любимый папочка. Просто хочу, чтобы ты всегда был здоровым и счастливым. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь!», — последовало поздравление.
На днях Алсу и Ян вместе вышли в свет — они появились на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории и развеяли слухи, что в их семье не все ладно. Снимок появился в микроблоге певицы Жасмин.
Фото: Instagram
Напомним, несколько месяцев назад вокруг семьи Алсу и Яна Абрамова разгорелся скандал. Супругов обвинили в том, что они, используя свое влияние, связи и деньги, «продвинули» дочь к победе в проекте «Голос. Дети». Тогда проверка выявила накрутку голосов за Микеллу, что возмутило общественность.
Все о скандале на «Голосе» вы можете прочитать на нашем сайте.
Фото: Instagram
Видео: ALSOU
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