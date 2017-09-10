Сегодня день рождения отмечает Максим Виторган

Максим Виторган сегодня принимает поздравления с днем рождения — известному актеру исполняется 45 лет. Очень теплые слова имениннику посвятила супруга — телеведущая Ксения Собчак. Звезда светской хроники опубликовала в Instagram фотографию из личного архива, сопроводив ее подписью: «С Днем Рождения,мой любимый @mvitorgan !!!! Спасибо тебе за то,что ты оказался не только любимым мужем и строгим учителем, но и просто невероятным папой! И смотря на тебя с Платоном,я каждый раз понимаю,как ценно то,какой ты Человек!!!! С Днем Рождения🔥🔥🔥»

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 10 2017 в 1:51 PDT

Подписчики Ксении присоединились к поздравлениям: «С днём рождения, @mvitorgan всего самого классного!!! 🎈», «С Днём Рождения!!!🎁🎉✨Папа действительно крутой», «Да, стоило так долго ждать такого прелестного отца!!Здоровья всем!!», «Поздравляю с днем рождения самого крутого мужчину страны, смог растопить сердце снежной королевы и подарить всем на радость прелестного пупса, крепких семейных уз, крепкого здоровья и море улыбок», «С днём рождения! Долгих лет жизни!», «Потрясающая пара Мама-смелый и честный человек Папа-надежная стена С общим вас праздником Платон в надежных руках», «С днём рождения, ваш папа очень крутой!!! Достойный, просто счастья ему!»

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в 2013 году, а в ноябре 2016 года у супругов родился сын Платон.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред)