Любимый дизайнер Пугачевой раскрыл ее настоящий размер одежды

Примадонна редко посещает светские мероприятия. Много времени она проводит с детьми в замке в подмосковной деревне Грязь. Новости из жизни певицы поклонники, как правило, узнают из социальных сетей. Как считает Гуляев, весной исполнительница просто обязана появиться на светских мероприятиях.

«На весну мы с Аллой Борисовной отшили огромную коллекцию одежды», — уточнил он. По его словам, вещи шьются эксклюзивно для Пугачевой. Он признался, что любит «творить» для артистки.