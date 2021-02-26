Любимый дизайнер Пугачевой раскрыл ее настоящий размер одежды
Фото: instagram.com/alla_orfey
Примадонна редко посещает светские мероприятия. Много времени она проводит с детьми в замке в подмосковной деревне Грязь. Новости из жизни певицы поклонники, как правило, узнают из социальных сетей. Как считает Гуляев, весной исполнительница просто обязана появиться на светских мероприятиях.
«На весну мы с Аллой Борисовной отшили огромную коллекцию одежды», — уточнил он. По его словам, вещи шьются эксклюзивно для Пугачевой. Он признался, что любит «творить» для артистки.
Фото: instagram.com/alla_orfey
«Во-первых, она лучшая женщина страны. А во-вторых, всегда знает, чего хочет. Мне кажется, если бы она не пошла в музыку, спокойно могла бы стать дизайнером», — добавил он. Дизайнер назвал ее современной и креативной.
При этом дети Примадонны и юмориста Максима Галкина, Гарри и Лиза, тоже носят одежду этого дизайнера. Игорь Гуляев объяснил, что сейчас Пугачева невероятно стройна. «И мне кажется, ей обязательно надо подчеркивать свою фигуру. Она всегда была эффектной женщиной, но сейчас выглядит просто потрясающе. У нее красивые ноги, тонкая талия», — сказал он. Как пишет KP.Ru, дизайнер также назвал размер одежды знаменитой певицы. «44-46. Можно, конечно, затянуть ее до размера XS, но зачем?», — резюмировал он.
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Фото: Instagram/@alla_orfey
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