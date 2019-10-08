«Любимая Региночка»: Сергей Жуков в день рождения жены показал ее смелое фото без одежды

«Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где-то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил... Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! Любимая, Региночка, С днем рождения, малыш!», - посвятил Сергей Жуков стихи любимой жене (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

И в день 33-летия супруги основатель и солист группы «Руки вверх!» опубликовал ее весьма откровенный снимок. В кадре стройное тело обнаженной Регины прикрывает лишь широкополая шляпа.