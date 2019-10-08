«Любимая Региночка»: Сергей Жуков в день рождения жены показал ее смелое фото без одежды
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Фото: Instagram
Сергей Жуков в Instagram нежно поздравил жену с днем рождения и порадовал своих подписчиков откровенной фотографией супруги.
«Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где-то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил... Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! Любимая, Региночка, С днем рождения, малыш!», - посвятил Сергей Жуков стихи любимой жене (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
И в день 33-летия супруги основатель и солист группы «Руки вверх!» опубликовал ее весьма откровенный снимок. В кадре стройное тело обнаженной Регины прикрывает лишь широкополая шляпа.
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Уже утро. Пора просыпаться. В волосах твоих солнце искрит. Я тобой не могу надышаться, Так и манишь к себе, как магнит… Как мальчишка волнуюсь, не скрою, Хоть и вместе с тобой много лет. Я все утро любуюсь тобою, На кровать положив свой букет… Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил...❤️❤️❤️❤️❤️Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! ▫️Любимая, Региночка @burdregina ▫️▫️▫️С днем рождения, малыш!♥️
«Огонь», «Как мило», «Везет же кому-то с мужчинами», «Какие стихи!», - написали в комментариях.
Именинница в Instagram рассказала, что муж сделал ей необыкновенный подарок: позвонил и сказал срочно приезжать в аэропорт. За 5 минут до конца регистрации Регина узнала, что они вылетают в Италию. «Зная своего мужа, я ожидала самого хорошего, а оказалось – потрясающее», - написала она.
Напомним, Сергей Жуков и Карина Бурд поженились в 2007 году. У них растут трое детей: Ника, Энджел и Мирон. От первого брака у музыканта есть 18-летняя дочь Александра, она живет в США.
Фото и видео: Instagram
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