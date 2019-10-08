passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Любимая Региночка»: Сергей Жуков в день рождения жены показал ее смелое фото без одежды

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Сергей Жуков и Регина Бурд в Италии

Фото: Instagram

Экс-участнице группы «Сливки» исполнилось 33 года.

Сергей Жуков в Instagram нежно поздравил жену с днем рождения и порадовал своих подписчиков откровенной фотографией супруги.

«Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где-то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил... Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! Любимая, Региночка, С днем рождения, малыш!», - посвятил Сергей Жуков стихи любимой жене (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

И в день 33-летия супруги основатель и солист группы «Руки вверх!» опубликовал ее весьма откровенный снимок. В кадре стройное тело обнаженной Регины прикрывает лишь широкополая шляпа.

«Огонь», «Как мило», «Везет же кому-то с мужчинами», «Какие стихи!», - написали в комментариях.

Именинница в Instagram рассказала, что муж сделал ей необыкновенный подарок: позвонил и сказал срочно приезжать в аэропорт. За 5 минут до конца регистрации Регина узнала, что они вылетают в Италию. «Зная своего мужа, я ожидала самого хорошего, а оказалось – потрясающее», - написала она.

Напомним, Сергей Жуков и Карина Бурд поженились в 2007 году. У них растут трое детей: Ника, Энджел и Мирон. От первого брака у музыканта есть 18-летняя дочь Александра, она живет в США.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!