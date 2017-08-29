«Любимая борода мужа и растянутые футболки!»: беременная Юлия Ковальчук наслаждается отдыхом с супругом
1/10
Несколько дней назад Юлия Ковальчук отправилась на отдых в Испанию. Компанию певице составили ее мама и муж Алексей Чумаков.
О своем путешествии артистка рассказывает поклонникам в Instagram, делясь яркими кадрами. Так, сегодня Юля впервые за долгое время опубликовала фото с любимым супругом. Как отметила беременная Ковальчук, в последнее время они отдают предпочтение активному отдыху.
«Ещё лет 5-6 назад, мы как тюленьчики любили отдыхать только в горизонтальном положении) вот прям максимум поужинать куда-нибудь выйти... и что там за тумблер переключается в голове, потому что теперь самое крутое времяпрепровождение в отпуске -это разведывание всяких необычных мест, и желательно не туристических! И главное: никакого фешна, любимая борода мужа и растянутые футболки!!», — написала она.
«Скоро не до всяких мест будет, наслаждайтесь временем проведенным вдвоем) Далее маленький начальник будет планировать Ваш день от рассвета до заката))», «Идеальная пара!!», «Какие вы классные, настоящие», «Как приятно смотреть фотки публичных людей без доп.фотошопа в любимых родных футболках и с настоящими эмоциями», — прокомментировали фанаты.
Фото: instagram