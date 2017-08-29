Несколько дней назад Юлия Ковальчук отправилась на отдых в Испанию. Компанию певице составили ее мама и муж Алексей Чумаков.

О своем путешествии артистка рассказывает поклонникам в Instagram, делясь яркими кадрами. Так, сегодня Юля впервые за долгое время опубликовала фото с любимым супругом. Как отметила беременная Ковальчук, в последнее время они отдают предпочтение активному отдыху.

«Ещё лет 5-6 назад, мы как тюленьчики любили отдыхать только в горизонтальном положении) вот прям максимум поужинать куда-нибудь выйти... и что там за тумблер переключается в голове, потому что теперь самое крутое времяпрепровождение в отпуске -это разведывание всяких необычных мест, и желательно не туристических! И главное: никакого фешна, любимая борода мужа и растянутые футболки!!», — написала она.