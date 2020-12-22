«Любим тебя!»: Екатерина Стриженова нежно поздравила красавицу дочь с 20-летием
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Телеведущая Екатерина Стриженова призналась в Instagram, что до сих пор не может поверить, что ее младшая дочь Саша стала совсем взрослой. «Пытаюсь осознать, что моей младшей дочери исполнилось 20 лет!», — написала она в блоге и показала видео из фильма «Любовь-морковь», снятого ее супругом. Саша исполнила там одну из ролей.
В блоге Екатерина нежно поздравила Александру с 20-летием. «Александра! Наступил момент, когда тебе исполнилось 20! Это новый рубеж взросления. Все, чему мы могли тебя научить, мы уже сделали... Что ты не захотела брать с собой во взрослую жизнь, — твой выбор! Любим тебя и хотим, чтобы ты была счастлива! Мама и папа», — трогательно написала она в соцсети и показала видео счастливой дочери, которая стала настоящей красавицей.
«С днем рождения Сашеньку! Какая красавица. Счастья ей огромного», — пожелала Кристина Орбакайте. «Видно, чья дочка! Поздравляю!», — отметила Дарья Повереннова. «Поздравляем от всего сердца! Какая красавица выросла!», — прокомментировала Елена Маликова. «Я подумала, что это вы, Екатерина. С днем рождения, красавицу дочь!», «Боже, какая красивая девушка!», «У вас очень красивая дочь и похожа на вас, Катя», — отметили подписчики.
Екатерина и Александр Стриженовы познакомились на съемках, когда оба еще был школьниками, и больше уже не расставались. Поженились они, как только обоим исполнилось по 18 лет. У супругов, кроме Саши, есть 32-летняя дочь Анастасия. Она уже замужем и растит сына Петю.
Фото и видео: Instagram Екатерина Стриженова, Anatoly Lomohov/ Global Look press, Starface
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