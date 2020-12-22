«Любим тебя!»: Екатерина Стриженова нежно поздравила красавицу дочь с 20-летием

Телеведущая Екатерина Стриженова призналась в Instagram, что до сих пор не может поверить, что ее младшая дочь Саша стала совсем взрослой. «Пытаюсь осознать, что моей младшей дочери исполнилось 20 лет!», — написала она в блоге и показала видео из фильма «Любовь-морковь», снятого ее супругом. Саша исполнила там одну из ролей.

В блоге Екатерина нежно поздравила Александру с 20-летием. «Александра! Наступил момент, когда тебе исполнилось 20! Это новый рубеж взросления. Все, чему мы могли тебя научить, мы уже сделали... Что ты не захотела брать с собой во взрослую жизнь, — твой выбор! Любим тебя и хотим, чтобы ты была счастлива! Мама и папа», — трогательно написала она в соцсети и показала видео счастливой дочери, которая стала настоящей красавицей.