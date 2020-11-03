«Любим готовить и есть» : Регина Тодоренко и Влад Топалов учат маленького Мишу готовить

Регина Тодоренко показала, как они с семьей проводят время – вместе с Владом Топаловым и их сыном они отправились на кулинарный мастер-класс.

«Сегодня были на кулинарном мастер-классе всей семьей! Это отличная традиция надолго войдёт в нашу жизнь, так мы любим готовить, а ещё больше любим есть) в нашем холодильнике всегда есть соус песто, кусок мяса, семга, базилик и на полке макарошки любых видов и вкусов (из чечевицы, из киноа, из пшеницы, из шпината). А что у вас в холодильнике? P.S.: отличный подарок для мужа-папы на День Рождения», – пишет Регина.