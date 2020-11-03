«Любим готовить и есть» : Регина Тодоренко и Влад Топалов учат маленького Мишу готовить
Фото: www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru
Регина Тодоренко показала, как они с семьей проводят время – вместе с Владом Топаловым и их сыном они отправились на кулинарный мастер-класс.
«Сегодня были на кулинарном мастер-классе всей семьей! Это отличная традиция надолго войдёт в нашу жизнь, так мы любим готовить, а ещё больше любим есть) в нашем холодильнике всегда есть соус песто, кусок мяса, семга, базилик и на полке макарошки любых видов и вкусов (из чечевицы, из киноа, из пшеницы, из шпината). А что у вас в холодильнике? P.S.: отличный подарок для мужа-папы на День Рождения», – пишет Регина.
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Сегодня были на кулинарном мастер-классе всей семьей! Это отличная традиция надолго войдёт в нашу жизнь, тк мы любим готовить, а ещё больше любим есть 😁) в нашем холодильнике всегда есть соус песто, кусок мяса, семга, базилик 🌿 и на полке макарошки любых видов и вкусов (из чечевицы, из киноа, из пшеницы, из шпината)🙈. А что у вас в холодильнике ? P.S.: отличный подарок для мужа-папы на День Рождения @vladtopalovofficial ❤️) папа готовит, вся семья наедается досыта) 🤪
Поклонникам пары пришлась по вкусу идея научить малыша готовить, а сам Миша вызвал огромный восторг:
«Каждый ужин или обед можно превращать в праздник! Готовить вкусно, накрывать красиво, кушать с наслаждением! Это так по-женски», «Вы такие позитивные все !!! Смотрю на вас и тоже заряжаюсь», «Класс, какая красивая и светлая семья, всего наилучшего Вам», «Регина, смотри как в этих кадрах твой муж счастлив. Похоже он не особо любит постановочные фото. Но на этих кадрах он раскрывается от души. Дай Бог счастья твоей семье», «Мне уже кажется, что Мишка на папу похож», «Очень похож на папу. У Вас прекрасная семья...счастья Вам».
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко
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