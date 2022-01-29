Лысая голова, корона и черные губы: Лариса Долина примерила готичный образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @larisa.dolina.official/Instagram
Долина опубликовала на своей странице в Instagram несколько кадров из новой фотосессии. Автором удивительных снимков выступил фотограф Игорь Панков.
Певица позирует в роскошном темно-сером платье с глубоким декольте. Голову артистки украшает массивная корона — и больше ничего. По задумке фотографа и стилистов, Долину полностью избавили от волос на голове. Помимо этого, певице нанесли яркий макияж, сделав акцент на губы черной помадой.
Исполнительнице хита «Погода в доме» очень понравился новый эксперимент с внешностью. «Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, все-таки, как меня видят художники… Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!» — подписала пост Долина.
Довольно непривычно видеть звезду в таком готичном образе. От привычной женственной блондинки не осталось и следа. Поклонники певицы разделились на два лагеря — одни в восторге от смелости и готовности певицы к преображениям, а другие, мягко говоря, в шоке от очередных экспериментов артистки и считают, что ее талант не подходит к столь «темному» образу.
Фото: Instagram