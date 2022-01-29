Лысая голова, корона и черные губы: Лариса Долина примерила готичный образ

Исполнительнице хита «Погода в доме» очень понравился новый эксперимент с внешностью. «Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, все-таки, как меня видят художники… Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!» — подписала пост Долина.

Довольно непривычно видеть звезду в таком готичном образе. От привычной женственной блондинки не осталось и следа. Поклонники певицы разделились на два лагеря — одни в восторге от смелости и готовности певицы к преображениям, а другие, мягко говоря, в шоке от очередных экспериментов артистки и считают, что ее талант не подходит к столь «темному» образу.