Лянка Грыу вспомнила, как боролась со страшным диагнозом сына: «Прошла большой путь»

Лянка Грыу приложила все усилия, чтобы помочь своему сыну справиться с симптомами заболевания. У максима была легкая форма аутизма, так что правильно подобранное лечение сделало свое дело. На данный момент актриса старается помочь родителям, оказавшимся в аналогичной ситуации. Она принимает участие в благотворительных акциях и делится своим опытом в личном блоге.

«Апрель — всемирный месяц распространения информации об аутизме. Знаю об этом не понаслышке, ведь прошла большой путь с сыном. В этом году я вместе с фондом «Обнаженные сердца» говорю, что с аутизмом можно жить! Наша цель — преодоление стигматизации людей с аутизмом, а также информирование об этой особенности развития. Ребенок или взрослый должны иметь право на жизнь, а именно образование, полноценное трудоустройство, отзывчивое окружение, которое услышит и поймет», — высказалась актриса в личном блоге.