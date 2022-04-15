Лянка Грыу вспомнила, как боролась со страшным диагнозом сына: «Прошла большой путь»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Лянка Грыу приложила все усилия, чтобы помочь своему сыну справиться с симптомами заболевания. У максима была легкая форма аутизма, так что правильно подобранное лечение сделало свое дело. На данный момент актриса старается помочь родителям, оказавшимся в аналогичной ситуации. Она принимает участие в благотворительных акциях и делится своим опытом в личном блоге.
«Апрель — всемирный месяц распространения информации об аутизме. Знаю об этом не понаслышке, ведь прошла большой путь с сыном. В этом году я вместе с фондом «Обнаженные сердца» говорю, что с аутизмом можно жить! Наша цель — преодоление стигматизации людей с аутизмом, а также информирование об этой особенности развития. Ребенок или взрослый должны иметь право на жизнь, а именно образование, полноценное трудоустройство, отзывчивое окружение, которое услышит и поймет», — высказалась актриса в личном блоге.
Напомним, что о диагнозе мальчика Лянка впервые упомянула два года назад в передаче «Судьба человека». «В России нам прописали серьезные препараты, сильно влияющие на работу мозга. Мы стали искать других специалистов. Поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты. Доктор сказала, что каждый день я должна быть с ребенком, заниматься с ним. А недавно нам сняли этот диагноз! Я так счастлива! И Максим даже пошел в класс для одаренных детей», — делилась Грыу.
На протяжении трех лет Лянка не снималась в кино и все свое время посвящала малышу. Внимательное отношение, забота, индивидуальная программа лечения и родительская любовь пошли Максиму на пользу.
Фото: Global Look Press