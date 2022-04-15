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Лянка Грыу вспомнила, как боролась со страшным диагнозом сына: «Прошла большой путь»

Звезда сериала «Барвиха» за свои 34 года многого натерпелась. Так, например, она была вынуждена поставить свою карьеру на паузу, чтобы помочь своему ребенку. Единственному сыну звезды поставили диагноз аутизм.
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Лянка Грыу

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Лянка Грыу приложила все усилия, чтобы помочь своему сыну справиться с симптомами заболевания. У максима была легкая форма аутизма, так что правильно подобранное лечение сделало свое дело. На данный момент актриса старается помочь родителям, оказавшимся в аналогичной ситуации. Она принимает участие в благотворительных акциях и делится своим опытом в личном блоге.

«Апрель — всемирный месяц распространения информации об аутизме. Знаю об этом не понаслышке, ведь прошла большой путь с сыном. В этом году я вместе с фондом «Обнаженные сердца» говорю, что с аутизмом можно жить! Наша цель — преодоление стигматизации людей с аутизмом, а также информирование об этой особенности развития. Ребенок или взрослый должны иметь право на жизнь, а именно образование, полноценное трудоустройство, отзывчивое окружение, которое услышит и поймет», — высказалась актриса в личном блоге.

Напомним, что о диагнозе мальчика Лянка впервые упомянула два года назад в передаче «Судьба человека». «В России нам прописали серьезные препараты, сильно влияющие на работу мозга. Мы стали искать других специалистов. Поехали в Нью-Йорк, прошли необходимые тесты. Доктор сказала, что каждый день я должна быть с ребенком, заниматься с ним. А недавно нам сняли этот диагноз! Я так счастлива! И Максим даже пошел в класс для одаренных детей», — делилась Грыу.

На протяжении трех лет Лянка не снималась в кино и все свое время посвящала малышу. Внимательное отношение, забота, индивидуальная программа лечения и родительская любовь пошли Максиму на пользу.

Фото: Global Look Press

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