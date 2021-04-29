Ляйсан Утяшева рассказала о том, что спасло ее от постродовой депрессии

Ляйсан Утяшева рассказала о том, как она пришла в себя после рождения ребенка и связанных с этим переживаний, и появилась в проекте «Танцы» в качестве ведущей.

«Рада, что Вячеслав Дусмухаметов меня уговаривал. Потому что мой муж записывался в Comedy, а я была жестко кормящая мама на третьем месяце с постбеременной депрессией. И он мне говорил: «Ляся, я очень хочу сделать проект и вижу там тебя». Три часа мне предлагал стать ведущей со словами: «Ты сама не понимаешь, от чего отказываешься». Он, как Ирина Винер, люди одной категории, это абсолютные фанаты своей работой. «Танцы» — проект мирового масштаба и его удалось сделать лишь одному продюсеру. Я рада, что он меня уговаривал», — рассказала Ляйсан а YouTube-шоу Forbes.

Также Ляйсан добавила, почему не поехала работать в США, когда ей предлагали отправиться туда в качестве тренера. Она отметила, что дело в нравах американских спортсменов. Никакого фанатизма и преданности делу она там не увидела. Утяшеву удивило, что спортсменки в перерывах могли съесть бургер и запить его газировкой, а в ответ на попытки отговорить их обещали подать на нее в суд.