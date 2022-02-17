Ляйсан Утяшева рассказала, как в детстве ее похитили из-за проблем отца в бизнесе
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Фото: starface
Похищение стало одним из самых страшных воспоминаний детства, рассказывает в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?» Ляйсан Утяшева. Кредиторы отца выкрали ее в качестве гарантий возврата денег. «У папы был водитель, когда бизнес уже пошел. Меня привез один водитель — увозит другой, машина та же. Меня куда-то вывозят за Волгоград», — вспоминает звезда.
На расспросы девочки водитель сказал, что ее везут к папе, у которого Ляйсан никогда не была в офисе. В итоге маленькую Ляйсан привезли в деревню. «Аул какой-то. Мне говорят: "Подождешь здесь папу". Меня никто не обижает, я спокойно сажусь ждать папу», — рассказывает Утяшева. Однако отец юной спортсменки не приходит. «Вежливо спрашивают: "Слушай, а можно мы тебе косичку отстрижем, чтобы папа приехал?" Отрезают косичку», — делится воспоминаниями Ляйсан Утяшева.
К счастью, история закончилась хорошо. Ляйсан в конце концов удалось бежать. «Зашла женщина в возрасте, показала на окошко — и я понимаю, что могу сбежать. Я в форточку и спрыгнула. Дальше добиралась автостопом. Попался очень хороший дяденька, который видит, что я мерзну». Как потом оказалось, девочку из Волгограда увезли в Воронеж.
Из-за проблем в бизнесе отца пострадала не только сама Ляйсан, но и вся семья. Когда отец будущей спортсменки занялся бизнесом, то пристрастился к бутылке. Именно это повлекло за собой домашнее насилие и дальнейший развод родителей.
Фото и видео: www.instagram.com/liasanutiasheva, Starface