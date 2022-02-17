Ляйсан Утяшева рассказала, как в детстве ее похитили из-за проблем отца в бизнесе

Похищение стало одним из самых страшных воспоминаний детства, рассказывает в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?» Ляйсан Утяшева. Кредиторы отца выкрали ее в качестве гарантий возврата денег. «У папы был водитель, когда бизнес уже пошел. Меня привез один водитель — увозит другой, машина та же. Меня куда-то вывозят за Волгоград», — вспоминает звезда.

На расспросы девочки водитель сказал, что ее везут к папе, у которого Ляйсан никогда не была в офисе. В итоге маленькую Ляйсан привезли в деревню. «Аул какой-то. Мне говорят: "Подождешь здесь папу". Меня никто не обижает, я спокойно сажусь ждать папу», — рассказывает Утяшева. Однако отец юной спортсменки не приходит. «Вежливо спрашивают: "Слушай, а можно мы тебе косичку отстрижем, чтобы папа приехал?" Отрезают косичку», — делится воспоминаниями Ляйсан Утяшева.