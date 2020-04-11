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Ляйсан Утяшева раскрыла секрет идеальной фигуры: «Сейчас я вернулась в свою лучшую форму»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram Ляйсан Утяшевой

Гимнастка поделилась своими правилами похудения.

Пользователи Сети восхищаются стройной фигурой 34-летней Ляйсан Утяшевой и часто интересуются, как спортсменке удалось сохранить форму после рождения двоих детей. Как призналась гимнастка, только сейчас она достигла лучшей формы за пять лет после рождения младшего ребенка. Супруга Павла Воли опубликовала в Instagram видео из фотографий разных лет, чтобы фолловеры могли сравнить ее фигуру до и после рождения детей: «В очередной раз хочу подчеркнуть — я всегда была такой, какая я сейчас. А именно 49-51 кг при росте 172 см! Приходила в форму медленно — за 5 лет минус 7 кг!».

Секрет похудения Ляйсан Утяшевой прост, основные правила спортсменка привела в публикации.

«1️⃣ этап: отказалась от промышленного сахара, мучного, сладких соков, газировок, перекусов, снэков, консервантов, жаренного... Пищевая привычка формируется в течение месяца ... тут важно поставить цель и к ней идти, не искать причин и не перекладывать ответственность на третьих лиц ... дождаться первых результатов и дорожить ими! ⠀ 2️⃣этап: удержать результат и добавить физуху💪🏻 ⠀ 3️⃣ этап: наладить эмоциональный фон, сон и не заедать стресс! Еда кормит наше тело, а не эмоции. Важно не сорваться‼️ И тогда все ок!!!».

«Конечно роды вносят свои коррективы...и надо спокойно это принять... природа берет своё! Но после надо попробовать дать себе второй шанс… Сейчас я вернулась в свою лучшую форму после двоих детей, бесконечного кормления грудью и гормональных прыжков. Работа над собой, спорт каждый день, уважать себя и беречь свои результаты... откорректированное питание и вперёд... 💪🏻», — подытожила Утяшева.

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. В мае 2013 года у пары родился сын Роберт, а спустя два года родилась дочь София.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

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