Ляйсан Утяшева раскрыла секрет идеальной фигуры: «Сейчас я вернулась в свою лучшую форму»

«Конечно роды вносят свои коррективы...и надо спокойно это принять... природа берет своё! Но после надо попробовать дать себе второй шанс… Сейчас я вернулась в свою лучшую форму после двоих детей, бесконечного кормления грудью и гормональных прыжков. Работа над собой, спорт каждый день, уважать себя и беречь свои результаты... откорректированное питание и вперёд... 💪🏻», — подытожила Утяшева.

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. В мае 2013 года у пары родился сын Роберт, а спустя два года родилась дочь София.