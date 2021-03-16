Ляйсан Утяшева превратила Павла Волю из бабника в семьянина
Фото: instagram.com/polinekovaleva
Несмотря на то, что времена первого выступления давно позади, многие до сих пор помнят его стиль: ремни с огромными бляхами, шарфы, джинсы с низкой посадкой. Спустя много лет Воля выглядит совсем по-другому. Во многом на стиль артиста, как и на его характер, повлияла его супруга — гимнастка Ляйсан Утяшева.
В молодости Павел Воля слыл бабником. Артист, снискавший себе славу саркастичного задиры и любителя жесткого юмора, познакомился со своей будущей женой, умницей, красавицей и в целом «хорошей девочкой», гимнасткой Ляйсан Утяшевой на светском мероприятии. Будущие влюбленные вместе вели вечеринку, после чего и начали общаться. Иногда они встречались на работе, однако отношения завязались далеко не сразу. Поначалу Ляйсан и Паша просто считали друг друга хорошими знакомыми, но потом их «шапочное знакомство» переросло в нечто гораздо большее.
Влюбленные поженились в сентябре 2012 года, в 2013-м у них появился сын Роберт, а спустя два года — дочь София. Как пишет «СтарХит», по мнению экспертов, с появлением Утяшевой в жизни Воли его стиль сменился на элегантный. Теперь актер нередко предпочитает костюмы, пиджаки.
Кроме того, шоумен заметно возмужал и окреп: видимо, помогли тренировки вместе со спортивной супругой. «Вся лучшая одежда в моем гардеробе — это Volya Wear или та, которую купила Ляйсан», — признавался Павел. Рядом с супругой юморист превратился в зрелого, статного, романтичного представителя сильного пола: шоумен не перестает радовать супругу милыми сюрпризами и посвящать ей трогательные признания в социальных сетях.
Фото: Instagram/@liasanutiasheva, Instagram/@polinekovaleva
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