Ляйсан Утяшева превратила Павла Волю из бабника в семьянина

Несмотря на то, что времена первого выступления давно позади, многие до сих пор помнят его стиль: ремни с огромными бляхами, шарфы, джинсы с низкой посадкой. Спустя много лет Воля выглядит совсем по-другому. Во многом на стиль артиста, как и на его характер, повлияла его супруга — гимнастка Ляйсан Утяшева.

В молодости Павел Воля слыл бабником. Артист, снискавший себе славу саркастичного задиры и любителя жесткого юмора, познакомился со своей будущей женой, умницей, красавицей и в целом «хорошей девочкой», гимнасткой Ляйсан Утяшевой на светском мероприятии. Будущие влюбленные вместе вели вечеринку, после чего и начали общаться. Иногда они встречались на работе, однако отношения завязались далеко не сразу. Поначалу Ляйсан и Паша просто считали друг друга хорошими знакомыми, но потом их «шапочное знакомство» переросло в нечто гораздо большее.