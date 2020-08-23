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Ляйсан Утяшева поделилась секретами своего рациона для стройной фигуры: «В жару намного проще разгружаться»

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Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram/@liasanutiasheva

Поклонники восхищаются изящной фигурой мамы двоих детей.

Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли честно рассказывала подписчикам, что ее возвращение в форму было не быстрым, но теперь она делится секретами своего «летнего» рациона для поддержания стройности.

«Лето — прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс... уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться…». Утро Утяшевой начинается со стакана воды комнатной температуры и 20-минутной пробежки на природе. На завтрак звездная мама выбирает ягоды и фрукты, из которых делает смузи или салат. Обед Ляйсан состоит из сырых овощей и белка — рыбы, морепродуктов, филе курицы или индейки, а на ужин – вода. Спортсменка подчеркивает, что перед каждым приемом пищи обязательно выпивает воду комнатной температуры. «Стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подъесть) Сон - лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка). Отказалась от кофе летом, он понадобится нам осенью, от сладкой холодной газированной воды, от холодных молочных коктейлей», — рассказала красотка. Кроме того, три раза в неделю Ляйсан устраивает себе «инфодетокс» без телефона, компьютера и других гаджетов.

«Я Вас очень уважаю, но Ваша худоба выглядит не очень привлекательно! Простите! С формами было лучше», «Ляйсан, вы уж извините, вы морите себя голодом. Вы такая уже до безобразия худая», «Инфодетокс 3 раза в неделю, это отлично!», «Вы очень красивая, но насчёт рациона я тоже не согласна в плане жкт, мне больше нравится всё тушеное)», «Какие ноги! Шикарная женщина!», «Лясь, Вы бесподобная!!!», «Потрясающе выглядите! Словно Синди Кроуфорд в её молодые годы», «Богиня», — разошлись во мнениях фолловеры.

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. Через полгода после свадьбы у пары родился первенец, сын Роберт. В 2015 году Ляйсан родила дочь Софию.

А вы делаете разгрузочные дни?

Больше о Ляйсан Утяшевой вы можете прочитать здесь.

Фото: Instagram/@liasanutiasheva

Видео: Instagram/@liasanutiasheva

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