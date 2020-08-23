Ляйсан Утяшева поделилась секретами своего рациона для стройной фигуры: «В жару намного проще разгружаться»
Фото: Instagram/@liasanutiasheva
Ляйсан Утяшева для многих является образцом для подражания. Рождение двоих детей практически не отразилось на фигуре гимнастки. Супруга Павла Воли честно рассказывала подписчикам, что ее возвращение в форму было не быстрым, но теперь она делится секретами своего «летнего» рациона для поддержания стройности.
«Лето — прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс... уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться…». Утро Утяшевой начинается со стакана воды комнатной температуры и 20-минутной пробежки на природе. На завтрак звездная мама выбирает ягоды и фрукты, из которых делает смузи или салат. Обед Ляйсан состоит из сырых овощей и белка — рыбы, морепродуктов, филе курицы или индейки, а на ужин – вода. Спортсменка подчеркивает, что перед каждым приемом пищи обязательно выпивает воду комнатной температуры. «Стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подъесть) Сон - лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка). Отказалась от кофе летом, он понадобится нам осенью, от сладкой холодной газированной воды, от холодных молочных коктейлей», — рассказала красотка. Кроме того, три раза в неделю Ляйсан устраивает себе «инфодетокс» без телефона, компьютера и других гаджетов.
«Я Вас очень уважаю, но Ваша худоба выглядит не очень привлекательно! Простите! С формами было лучше», «Ляйсан, вы уж извините, вы морите себя голодом. Вы такая уже до безобразия худая», «Инфодетокс 3 раза в неделю, это отлично!», «Вы очень красивая, но насчёт рациона я тоже не согласна в плане жкт, мне больше нравится всё тушеное)», «Какие ноги! Шикарная женщина!», «Лясь, Вы бесподобная!!!», «Потрясающе выглядите! Словно Синди Кроуфорд в её молодые годы», «Богиня», — разошлись во мнениях фолловеры.
Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. Через полгода после свадьбы у пары родился первенец, сын Роберт. В 2015 году Ляйсан родила дочь Софию.
А вы делаете разгрузочные дни?
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Фото: Instagram/@liasanutiasheva
Видео: Instagram/@liasanutiasheva
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