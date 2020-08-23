Ляйсан Утяшева поделилась секретами своего рациона для стройной фигуры: «В жару намного проще разгружаться»

«Я Вас очень уважаю, но Ваша худоба выглядит не очень привлекательно! Простите! С формами было лучше», «Ляйсан, вы уж извините, вы морите себя голодом. Вы такая уже до безобразия худая», «Инфодетокс 3 раза в неделю, это отлично!», «Вы очень красивая, но насчёт рациона я тоже не согласна в плане жкт, мне больше нравится всё тушеное)», «Какие ноги! Шикарная женщина!», «Лясь, Вы бесподобная!!!», «Потрясающе выглядите! Словно Синди Кроуфорд в её молодые годы», «Богиня», — разошлись во мнениях фолловеры.

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. Через полгода после свадьбы у пары родился первенец, сын Роберт. В 2015 году Ляйсан родила дочь Софию.

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