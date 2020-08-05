Ляйсан Утяшева — о любимом муже: «Не думайте, что он весь такой в золотых перчатках»

Сейчас Утяшева выглядит едва ли не лучше, чем до рождения двоих детей. Если после завершения карьеры спортсменка, по ее словам, поправилась до 82 кг при росте 172 см, то сейчас ее вес — на 30 кг меньше. Собственноручно сваренная гречка, зеленый салат и виноград сопровождают Ляйсан во время бесконечных разъездов по городу. Обязательное условие отличного внешнего вида гимнастки — не менее восьми часов сна! Этим правилом супруга Павла Воли может пожертвовать лишь тогда, когда контракт требует определенного времени появления на съемочной площадке. Общаясь с ведущей «Одного дня» на стриминговом сервисе Premier, актрисой Анфисой Черных, Утяшева поделилась своими бьюти-секретами. Так, от небольшой отечности на лице поможет избавиться холод: «Это точно что-то холодное из морозильника. Если нет с собой специального роллера, который снимает отек, нужно что-то просто в морозильник засунуть — яблоко, ложку, — и просто потом ей поводить, чтобы взбодриться. Лед — это мое спасение всегда. И похлопывание, я прямо бью себя (по щекам)».