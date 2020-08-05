Ляйсан Утяшева — о любимом муже: «Не думайте, что он весь такой в золотых перчатках»
Фото: Instagram/@liasanutiasheva
35-летняя Ляйсан Утяшева по праву считается одной из ярких женщин отечественного шоу-бизнеса. Бывшая спортсменка, супруга шоумена Павла Воли является примером и мотиватором для многих своих поклонниц — она с легкостью совмещает семейную жизнь и карьеру. Ляйсан признается, что в их семье царит равноправие — если «мамка мечет икру, носится, то папка прям папка»: «Дети пришли, нужно папке напомнить: содой, ромашкой горлышко (прополоскать — прим.ред.), покушать супчик разогретый теплый, не в микроволновке, в кастрюле, по старинке! И Паша обожает это все делать! Не думайте, что он такой весь в золотых перчатках. Он дом строил сам с отцом, он рукастый!».
Сейчас Утяшева выглядит едва ли не лучше, чем до рождения двоих детей. Если после завершения карьеры спортсменка, по ее словам, поправилась до 82 кг при росте 172 см, то сейчас ее вес — на 30 кг меньше. Собственноручно сваренная гречка, зеленый салат и виноград сопровождают Ляйсан во время бесконечных разъездов по городу. Обязательное условие отличного внешнего вида гимнастки — не менее восьми часов сна! Этим правилом супруга Павла Воли может пожертвовать лишь тогда, когда контракт требует определенного времени появления на съемочной площадке. Общаясь с ведущей «Одного дня» на стриминговом сервисе Premier, актрисой Анфисой Черных, Утяшева поделилась своими бьюти-секретами. Так, от небольшой отечности на лице поможет избавиться холод: «Это точно что-то холодное из морозильника. Если нет с собой специального роллера, который снимает отек, нужно что-то просто в морозильник засунуть — яблоко, ложку, — и просто потом ей поводить, чтобы взбодриться. Лед — это мое спасение всегда. И похлопывание, я прямо бью себя (по щекам)».
Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе уже более восьми лет. В 2013 году у пары родился сын Роберт, а двумя годами позднее – дочь София. Рассказывая о детях, Ляйсан вспомнила забавную историю. О первой беременности гимнастка узнала после того, как отравилась устрицами, а о второй – после отравления грибами.
Фото: Instagram/@liasanutiasheva
Видео: Instagram/@liasanutiasheva
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