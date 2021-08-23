Ляйсан Утяшева и Паша Воля повторили сцену из «Титаника»: как супруги проводят отпуск

Напомним, Ляйсан Утяшева замужем за шоуменом Павлом Волей с 2012 года. В 2013 году у пары родился сын Роберт, а в 2015 году — дочка София. Отметим, Ляйсан Утяшева уделяет особое внимание питанию детей. Роберт и София практически всегда едят только домашние блюда. Причем звездные родители не запрещают фастфуд, но своим примером показывают, что полезнее употреблять в пищу. Телеведущая, несмотря на плотный рабочий график, успевает сама готовить для семьи. А также, снимать вкусные и полезные ролики для своего канала на YouTube. Во время готовки, Ляйсан общается со звездными гостями.