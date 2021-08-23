Ляйсан Утяшева и Паша Воля повторили сцену из «Титаника»: как супруги проводят отпуск
Из-за плотного графика влюбленные видятся не так часто, поэтому, во время совместного отдыха они берут максимум от общения друг с другом. Например, позируют, как Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Для такого трепетного момента, гимнастка выбрала синюю длинную юбку и джинсовую куртку. А Павел — надел легкие брюки и белую футболку.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @liasanutiasheva и кадр из фильма
Сейчас супруги путешествуют вместе с детьми и маленькой собакой породы мультипу. Несмотря на свой размер, домашний питомец честно охраняет своих хозяев, иногда даже лает на прохожих.
Напомним, Ляйсан Утяшева замужем за шоуменом Павлом Волей с 2012 года. В 2013 году у пары родился сын Роберт, а в 2015 году — дочка София. Отметим, Ляйсан Утяшева уделяет особое внимание питанию детей. Роберт и София практически всегда едят только домашние блюда. Причем звездные родители не запрещают фастфуд, но своим примером показывают, что полезнее употреблять в пищу. Телеведущая, несмотря на плотный рабочий график, успевает сама готовить для семьи. А также, снимать вкусные и полезные ролики для своего канала на YouTube. Во время готовки, Ляйсан общается со звездными гостями.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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