Лукерья Ильяшенко рассказала о комплексах: «Маму удивляло, что у меня есть парень»

На видеосервисе Start и телеканале «Пятница!» состоялась премьера «ДНК-шоу» с ведущей Лолитой МилявскойStart и телеканале «Пятница!» состоялась премьера «ДНК-шоу» с ведущей Лолитой Милявской. У нее были две гостьи – актриса Марина Федункив, и актриса Лукерья Ильяшенко.

Федункив призналась, что, хотя ей часто интересовались порядочные мужчины, она предпочитала плохих – за что ей приходилось расхлёбывать.

«Меня всегда любили порядочные мужчины, но мне было скучно и неинтересно с ними. Меня тянуло к плохим парням, которые могли украсть трактор и отвезти меня на дискотеку», — поделилась Марина Федункив.

Одного из воздыхателей даже приходилось содержать: «Я тринадцать лет терпела и даже потом ему помогала. Только в прошлом году закончила. А он принимал это как должное. И если я не отправляла ему деньги, спрашивал, почему ничего не приходит. В итоге, я заблокировала его», – рассказывает звезда «Реальных пацанов».

Лукерья Ильяшенко тоже рассказала о своих проблемах и комплексах, привитых ч детства – их породило отношение ее мамы. Отношения у них были сложные, и девушка страдала от ее постоянной критики

«Моя мама критически ко мне относилась, — призналась актриса во время «ДНК-шоу». — Когда я начала встречаться со своим парнем, она сказала: «Почему он тебя выбрал? Ты же такая страшная!»