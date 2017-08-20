Необычная внешность звезды сериала «Сладкая жизнь» и фильма «Про любовь. Только для взрослых» Лукерьи Ильяшенко привлекает к себе внимание многих зрителей. Высокие скулы, пухлые губы и выразительный взгляд – выделяет ее среди многих актрис отечественного кино. Но, как и у многих девушек, у Лукерьи есть свои комплексы по поводу внешности, с которыми, по ее словам, она старается бороться «более лояльно».

Так, например, Ильяшенко не скрывает, что идеальная улыбка – результат использования специальных капп, которые спустя четыре месяца полностью выровняли ее зубы. Решить проблему можно было бы воспользовавшись винирами и люминирами, как это делают многие звезды, но, по мнению актрисы это уже не модно и ужасно.

Публикация от Лукерья Ильяшенко (@lukerya) Авг 20 2017 в 3:21 PDT

«Вообще не понимаю стремление нашего народа сделать себе силиконовые сиськи, вставить фарфоровые зубы, накачать губы. В результате не остается никакой натуральности!», - поделилась артистка в интервью журналу WMJ.ru. Кроме этого, Лукерья откровенно рассказала, что в юности встречалась с модным фотографом, который был окружен красивыми моделями. Из-за этого актриса начала сильно комплектовать, что привело к не самым удачным бьюти-экспериментам: «На их фоне у меня начались дикие комплексы по поводу внешности и роста. И я считала, что «тяжелый» макияж, то есть темные глаза, smoky eyes — это то, что мне нужно. Но с возрастом поняла, что выглядеть молодо — это прекрасно, а чем меньше красишься, тем, соответственно, меньше лет тебе дадут».

Публикация от Лукерья Ильяшенко (@lukerya) Авг 24 2017 в 4:58 PDT

Испытав бьюти-провалы, со временем Лукерья научилась наносить макияж не хуже профессионалов, и считает, что каждая девушка обязана уметь пользоваться косметикой. Что касается ухода за кожей, то здесь актриса признется, что к салонным процедурам прибегает редко. Увлажняющий крем, маски для очищения, кремы вокруг глаз от отечности и сыворотка для лица, - вот и все, что Лукерья делает с лицом. В плане ухода за волосами все тоже довольно просто. Как считает звезда, если вы хотите иметь здоровые и красивые волосы – просто не красьте их.

Публикация от Лукерья Ильяшенко (@lukerya) Авг 24 2017 в 11:58 PDT