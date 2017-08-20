Лукерья Ильяшенко о пластике: «Не понимаю стремление народа сделать себе силиконовые сиськи и накачать губы»
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Необычная внешность звезды сериала «Сладкая жизнь» и фильма «Про любовь. Только для взрослых» Лукерьи Ильяшенко привлекает к себе внимание многих зрителей. Высокие скулы, пухлые губы и выразительный взгляд – выделяет ее среди многих актрис отечественного кино. Но, как и у многих девушек, у Лукерьи есть свои комплексы по поводу внешности, с которыми, по ее словам, она старается бороться «более лояльно».