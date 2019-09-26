Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова, Мария Миронова и другие звезды на гала-ужине по случаю открытия ресторана

В окружении впечатляющих интерьеров, вдохновленных «сталинским ампиром» и «гламуром 50-ых» звездные гурманы продегустировали специальное меню от французского шеф-повара Фабриса Лекуана, который в свое время побывал личным поваром посла Франции, долгое время работал в известных «мишленовских» ресторанах, а в последние 10 лет живет в России.

Три изысканных авторских сета с акцентом на французскую и средиземноморскую кухню отсылали к «охотничьему меню», которое является особенностью нового проекта. Под аккомпанемент ароматных вин гости попробовали эксклюзивные рыбный и мясной сеты. Искрометный юмор харизматичных ведущих из Comedy Club Константина Маласаева и Александра Пичуева создавали легкую праздничную атмосферу. А кульминацией вечера стали танцы под зажигательные ритмы от музыканта Вадима Степанцова.

Мероприятие посетили Сергей и Мария Филины, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова, Елена Ищеева, Алена Чехова, Мария Голубкина и многие другие.