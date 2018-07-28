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«Лучший в мире мужчина»: Елизавета Боярская нежно поздравила мужа с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елизаветы Боярской

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Актриса поделилась редким кадром с супругом и его мамой.

Вчера отмечал день рождения популярный актер театра и кино Максим Матвеев. Супруга звезды фильма «Стиляги», Елизавета Боярская, опубликовала в Instagram трогательное поздравление мужу: «В серединке - лучший в мире мужчина @maxim_matveev_ и у него сегодня День Рождения! А справа - лучшая в мире свекровь @matveeva.lyudmila , а слева - счастливая обладательница этого Богатства!!! Люблю!!! ❤️❤️❤️🎂🎂🎂».

Актер, отметивший 36-летие, рад, что праздник прошел в обществе двух любимых женщин.

Фото из Instagram Stories Максима Матвеева

Мама именинника опубликовала в своем Instagram архивное фото с сыном: «С днём рождения, сын#когда мы были молодыми#люблю...».

Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям.

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