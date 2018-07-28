«Лучший в мире мужчина»: Елизавета Боярская нежно поздравила мужа с днем рождения

Вчера отмечал день рождения популярный актер театра и кино Максим Матвеев. Супруга звезды фильма «Стиляги», Елизавета Боярская, опубликовала в Instagram трогательное поздравление мужу: «В серединке - лучший в мире мужчина @maxim_matveev_ и у него сегодня День Рождения! А справа - лучшая в мире свекровь @matveeva.lyudmila , а слева - счастливая обладательница этого Богатства!!! Люблю!!! ❤️❤️❤️🎂🎂🎂».