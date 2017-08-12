«Лучший отец»: Криштиану Роналду опубликовал фотографию с двухмесячной дочерью Евой
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Новый снимок в Instagram звезды мирового футбола набрал около трех миллионов лайков за несколько часов
Пару месяцев назад стало известно, что Криштиану Роналду стал отцом двойняшек Евы и Матео, которых ему родила суррогатная мать. В микроблоге звезды мирового футбола, предпочитающего не распространяться о личной жизни, иногда появляются фотографии с детьми. Поклонники Криштиану принимают эти снимки с особенной теплотой.
Сегодня футболист поделился кадром с двухмесячной дочерью Евой. «Я счастлив», — гласила подпись к снимку. Подписчики отметили в комментариях, что Криштиану — лучший отец в мире, добавив, что далеко не каждый мужчина способен так трогательно и нежно относиться к своим детям.
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
Напомним, 32-летний Криштиану Роналду также воспитывает 7-летнего Криштиану-младшего, а в конце года у футболиста родится четвертый ребенок. Подруга знаменитого португальца — 22-летняя Джорджина Родригес — беременна, о чем пара заявила официально.
Фото: instagram.com