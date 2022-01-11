«Лучший крестный в мире»: Киркоров трогательно поздравил Малахова с юбилеем
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Фото: Instagram @malakhov007
Артист назвал Андрея Малахова лучшим «крестным». «Добрый, красивый, щедрый, умный, настоящий!» — сказал певец в видео, опубликованном в Instagram. Киркоров подчеркнул, что Малахов был в числе первых, кто поздравил его с рождением дочери, и именно он украсил шариками подъезд в доме певца. «Кто, как не он, мог быть крестным моих детей», — сказал Филипп Киркоров.
«С юбилеем тебя, с красивой датой. Ты не выглядишь на эти годы — ты всегда будешь юным, потому что ты в душе мальчишка, открытый и искренний. Мы всей семьей тебя очень любим и желаем здоровья и счастья всей твоей семье. Только в Апатитах мог родиться такой настоящий парень, которого обожает вся страна и наша семья в том числе», — заключил Филипп Киркоров.
Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в городе Апатиты, что в Мурманской области. Учился в МГУ, проходил стажировку в одном из университетов США. Более десяти лет Малахов состоит в счастливом браке с Натальей Шкулевой. Пара воспитывает сына Сашу, который появился на свет в ноябре 2017 года. Долгое время Малахов работал на Первом канале, откуда ушел. Сейчас место работы ведущего — канал «Россия», там выходят проекты «Привет, Андрей!» и «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Фото: Global Look Press, Instagram Филиппа Киркорова, Андрея Малахова