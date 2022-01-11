«Лучший крестный в мире»: Киркоров трогательно поздравил Малахова с юбилеем

«С юбилеем тебя, с красивой датой. Ты не выглядишь на эти годы — ты всегда будешь юным, потому что ты в душе мальчишка, открытый и искренний. Мы всей семьей тебя очень любим и желаем здоровья и счастья всей твоей семье. Только в Апатитах мог родиться такой настоящий парень, которого обожает вся страна и наша семья в том числе», — заключил Филипп Киркоров.