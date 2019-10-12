«Лучший день в моей жизни»: принцесса Евгения опубликовала нежное видео в честь годовщины со дня бракосочетания
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
12 октября 2018 года принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего избранника, банкира Джека Бруксбенка. В эту субботу пара отмечает первую годовщину со дня бракосочетания, и в честь этого события принцесса опубликовала в своем Instagram нежное свадебное видео: «Это был величайший день в моей жизни, навсегда и всегда! С первой годовщиной, мой Джек!».
В официальном аккаунте королевской семьи также появились поздравления паре. «Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Евгению и мистера Джека Бруксбенка с первой годовщиной свадьбы! Сегодня исполняется один год с тех пор, как 12 октября 2018 года Ее Королевское Высочество и г-н Бруксбенк обменялись клятвами в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🥂👰🏻 Congratulations to Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank on their 1st Wedding Anniversary! Today marks one year since Her Royal Highness and Mr Brooksbank exchanged vows as St George’s Chapel within the grounds of Windsor Castle on October 12th, 2018.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Globallookpress
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!