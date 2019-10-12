passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Лучший день в моей жизни»: принцесса Евгения опубликовала нежное видео в честь годовщины со дня бракосочетания

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Джек Бруксбенк и принцесса Евгения

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Наследница британского престола и ее избранник поженились год назад.

12 октября 2018 года принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего избранника, банкира Джека Бруксбенка. В эту субботу пара отмечает первую годовщину со дня бракосочетания, и в честь этого события принцесса опубликовала в своем Instagram нежное свадебное видео: «Это был величайший день в моей жизни, навсегда и всегда! С первой годовщиной, мой Джек!».

В официальном аккаунте королевской семьи также появились поздравления паре. «Поздравляем Ее Королевское Высочество принцессу Евгению и мистера Джека Бруксбенка с первой годовщиной свадьбы! Сегодня исполняется один год с тех пор, как 12 октября 2018 года Ее Королевское Высочество и г-н Бруксбенк обменялись клятвами в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Globallookpress

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!