«Лучший день в моей жизни»: принцесса Евгения опубликовала нежное видео в честь годовщины со дня бракосочетания

12 октября 2018 года принцесса Евгения Йоркская вышла замуж за своего избранника, банкира Джека Бруксбенка. В эту субботу пара отмечает первую годовщину со дня бракосочетания, и в честь этого события принцесса опубликовала в своем Instagram нежное свадебное видео: «Это был величайший день в моей жизни, навсегда и всегда! С первой годовщиной, мой Джек!».