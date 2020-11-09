Лучшие итальянские фильмы покажут в Москве на фестивале кино RIFF

Особое внимание в программе, по традиции, уделено комедиям. Первыми в России зрители RIFF увидят новый фильм от главных комиков Италии Сальво Фикарры и Валентино Пиконе — «Самое первое Рождество», события которого разворачиваются между современной Италией и I веком нашей эры. Фильм получил приз зрительских симпатий «Давид ди Донателло» и пять номинаций на премию Nastri D`argento, побил в Италии все кассовые рекорды и стал самой успешной комедией дуэта Фикарра и Пиконе.

Среди ожидаемых премьер также — «Хаммамет» (Hammamet) Джанни Амелио. Основанный на реальных событиях фильм о последнем годе жизни Беттино Кракси, одного из самых важных и неоднозначных итальянских политиков XX века, стал триумфом Пьефранческо Фавино: за эту роль он получил итальянский «Золотой глобус», премию Nastro d’Argento, Премию имени Витторио Гассмана на кинофестивале BIF&ST и еще целую россыпь наград.

Также в конкурсной программе — картины «Лучшие годы» Габриэле Муччино, «Полет за мечтой» с Джузеппе Баттистоном и Стефано Фрези, мелодрама «Украденные дни» с Риккардо Скамарчо, комедия «Двойное счастье» с Валерио Мастандреа, фильм-участник Венецианского кинофестиваля 2020 «Хищники» Пьетро Кастеллитто, комедии «Невезучие, или кто украл бульдожку?», «Колдунья приходит ночью», «Один из нас», драма «Порок надежды» режиссера Эдоардо де Анджелиса и многие другие.