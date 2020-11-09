Лучшие итальянские фильмы покажут в Москве на фестивале кино RIFF
Торжественное открытие состоится в большом зале киноцентра «КАРО 11 Октябрь». Зрители увидят премьеру комедии «Итальянские каникулы». Это уже 11-й совместный фильм комического трио Альдо, Джованни и Джакомо (Альдо Бальо, Джованни Сторти и Джакомо Поретти), отмеченного премией имени Витторио Де Сики (Premio Vittorio De Sica) за «вклад в итальянское кино» и специальной премией Città di Sanremo «за 25 лет в киноискусстве».
Фото: Пресс-служба
Вместе со зрителями все фильмы RIFF будет смотреть профессиональное жюри: режиссер, сценарист, поэт Татьяна Данильянц, киновед, куратор Московской школы кино Всеволод Коршунов, кинокритик Дарья Митина. На закрытии жюри присудит победителям «Красную дорожку RIFF»: официальную премию кинофестиваля разработал всемирно известный художник Марко Бравура, чьи арт-объекты украшают многие мировые столицы. Его произведение Ardea Purpurea включено в список адриатического наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
Фото: Пресс-служба
Особое внимание в программе, по традиции, уделено комедиям. Первыми в России зрители RIFF увидят новый фильм от главных комиков Италии Сальво Фикарры и Валентино Пиконе — «Самое первое Рождество», события которого разворачиваются между современной Италией и I веком нашей эры. Фильм получил приз зрительских симпатий «Давид ди Донателло» и пять номинаций на премию Nastri D`argento, побил в Италии все кассовые рекорды и стал самой успешной комедией дуэта Фикарра и Пиконе.
Среди ожидаемых премьер также — «Хаммамет» (Hammamet) Джанни Амелио. Основанный на реальных событиях фильм о последнем годе жизни Беттино Кракси, одного из самых важных и неоднозначных итальянских политиков XX века, стал триумфом Пьефранческо Фавино: за эту роль он получил итальянский «Золотой глобус», премию Nastro d’Argento, Премию имени Витторио Гассмана на кинофестивале BIF&ST и еще целую россыпь наград.
Также в конкурсной программе — картины «Лучшие годы» Габриэле Муччино, «Полет за мечтой» с Джузеппе Баттистоном и Стефано Фрези, мелодрама «Украденные дни» с Риккардо Скамарчо, комедия «Двойное счастье» с Валерио Мастандреа, фильм-участник Венецианского кинофестиваля 2020 «Хищники» Пьетро Кастеллитто, комедии «Невезучие, или кто украл бульдожку?», «Колдунья приходит ночью», «Один из нас», драма «Порок надежды» режиссера Эдоардо де Анджелиса и многие другие.
Фото: Kinopoisk
На заметку поклонникам Марко Джаллини («Идеальные незнакомцы»): в программе — драма «Гости на вилле» Ивано Де Маттео, двадцать четыре часа из жизни преуспевающих буржуа. Днем дамы и их кавалеры выставляют напоказ свою добродетель, а ночью комедия характеров превращается в нуар: перед зрителями раскрывается темная сторона итальянской провинции.
Документальная программа представлена фильмом «Искусство киноплаката: человек, который рисовал кино» — это захватывающее путешествие в мир Ренато Казаро, одного из главных ныне живущих иллюстраторов, создателя классических кинопостеров. Фильм создан при участии Терренса Хилла, Карло Вердоне, Дарио Ардженто и других деятелей кино, которые рассказывают о совместном творчестве с Казаро. Еще один документальный фильм — «Рафаэль. Добрый гений» — это захватывающее 4К-путешествие во времена одного из величайших художников итальянского Возрождения. Комментарии дают видные исследователи, реставраторы и искусствоведы, включая легендарного Акилле Бонито Оливу — арт-критика, куратора, теоретика искусства, Кавалера Ордена искусств и литературы. Зрителя ждет вдохновляющее путешествие по Италии Рафаэля: от Перуджи, Флоренции и Рима — до Санкт-Петербурга, где в Эрмитаже хранятся несколько шедевров «принца искусств» из Урбино.
Фото: Kinopoisk
В 2020 году мир отмечает 100-летие Федерико Феллини: в честь этого события на RIFF пройдут показы двух знаковых фильмов великого режиссера, которые помогут понять его творчество от рассвета до «ухода в ночь». «Маменькины сынки» — один из первых фильмов маэстро, принесших ему мировую славу, лауреат Венецианского кинофестиваля и номинант на премию «Оскар». «Голос Луны» — последняя картина Феллини, его духовное завещание и одна из лучших работ молодого Роберто Бениньи. Фильмы будут показаны в новейших отреставрированных версиях.
Как масштабное культурное событие кинофестиваль пройдет при поддержке Посольства Италии и Итальянского Института Культуры в Москве. Все показы — на языке оригинала с русскими субтитрами. После Москвы фестиваль пройдет в Новосибирске и Ростове-на-Дону (с 20 ноября), в Санкт-Петербурге (с 3 декабря), а в 2021 году более 20 городов России увидят лучшее новое кино из Италии.
Расписание и билеты доступны по ссылке.
Фото: kinopoisk, пресс-служба
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