Лучшие друзья Голливуда: на что идут звезды ради своих знаменитых друзей

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм. Впервые девушки встретились в 2008 году — когда Виктория с семьей переехали в Лос-Анджелес, где Дэвид подписал новый футбольный контракт. И с тех пор поддерживают прочную связь: «Она удивительная женщина, мама и бизнес-вумен. Она самая добрая, милая и преданная подруга, о которой только можно мечтать. Мы лучшие подруги и через многое прошли вместе», — искренне признается Лонгория.

Джиджи Хидид и Кендалл Дженнер. Девушки из известных семей знали друг друга еще в подростковом возрасте, но дружить начали, когда стартовали их модельные карьеры. Будучи конкурентками на подиуме и на съемочной площадке, они убеждены — никакой контракт не стоит дружбы. «Я считаю, что дружба ценнее, чем работа. Если ты позволишь ей все испортить, это будет крайне глупо», — делилась Джиджи.