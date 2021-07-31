Лучшие друзья Голливуда: на что идут звезды ради своих знаменитых друзей
Ева Лонгория и Виктория Бекхэм. Впервые девушки встретились в 2008 году — когда Виктория с семьей переехали в Лос-Анджелес, где Дэвид подписал новый футбольный контракт. И с тех пор поддерживают прочную связь: «Она удивительная женщина, мама и бизнес-вумен. Она самая добрая, милая и преданная подруга, о которой только можно мечтать. Мы лучшие подруги и через многое прошли вместе», — искренне признается Лонгория.
Джиджи Хидид и Кендалл Дженнер. Девушки из известных семей знали друг друга еще в подростковом возрасте, но дружить начали, когда стартовали их модельные карьеры. Будучи конкурентками на подиуме и на съемочной площадке, они убеждены — никакой контракт не стоит дружбы. «Я считаю, что дружба ценнее, чем работа. Если ты позволишь ей все испортить, это будет крайне глупо», — делилась Джиджи.
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Фото: face to face/Global Look Press
Мэтт Деймон и Бен Аффлек. Актеры неразлучны с самого детства. Когда-то они вместе с младшим братом Бена, Кейси —обивали пороги всевозможных киностудий в надежде получить хоть какую-нибудь роль. А когда писали сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг», который в итоге получил два «Оскара», даже жили под одной крышей.
Тоби Макгуайр и Леонардо ДиКаприо. Их дружба началась в далёких 80-х, когда они, будучи никому не известными 12-летними подростками, встретились на прослушивании. Именно тогда они пообещали, что не позволят работе когда-либо встать между ними. Так и вышло: когда Лео предложили роль «Человека-паука», он отказался от неё в пользу Тоби.
Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Сальма Хайек и Пенелопа Крус. Пенелопа в одном из интервью рассказала, что они познакомились на ее первых пробах в Голливуде. Сальма показала ей Лос-Анджелес и помогла адаптироваться к жизни в чужой стране. С тех пор, их дружба только окрепла, а фильм «Бандитки», где они сыграли вместе, стал очень популярным в прокате. «Мы как родные сестры, и у нас очень похожее чувство юмора», — делилась с журналистами Крус.
Камерон Диас и Дрю Бэрримор. Актрисы дружат с подросткового возраста. Более того, именно Дрю предложила Камерон на роль в культовом фильме «Ангелы Чарли». Бэрримор выступала не только актрисой, но и продюсером этого фильма.
Наоми Уоттс и Николь Кидман познакомились, когда еще учились вместе в школе в Сиднее — более 35 лет назад. А проверку их дружба прошла, когда обе стали знаменитыми актрисами — Николь очень хотела получить роль в фильме «Переводчица», которую настойчиво предлагали Наоми. Ради подруги, Уоттс отказалась от роли, с которой Кидман справилась блестяще.
Дженнифер Лопес и Лиа Ремини знают друг друга более 10 лет: их познакомил бывший супруг Лопес Марк Энтони. Дженнифер Лиа не сразу понравилась — мало того, что была чертовски красивой, так еще оказалась и отличным человеком с хорошим чувством юмора и интеллектом. Но неприязнь прошла быстро, а пары долго дружили семьями. После разводов обеих, актрисы продолжили дружбу уже вдвоем и снялись вместе в фильме «Начни сначала».
Лив Тайлер и Кейт Хадсон. Актрисы учились в одной школе и дружили с самого детства. С ранних лет обе начали сниматься в кино и даже сыграли вместе в фильме «Доктор Т. и его женщины».
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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