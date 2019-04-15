«Лучше мамы не бывает!»: Младшие дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения

Сегодня, 15 июля, Примадонна отмечает день рождения. Первыми ранним утром ее поздравили младшие дети – близнецы Лиза и Гарри. Они встретили проснувшуюся маму нежным букетом цветов и подарками, которые сделали своими руками. Снимал видео поздравления их папа максим Галкин.

Как только Алла Борисовна вошла в столовую, только проснувшаяся и в пижаме, к ней устремились ее любимые малыши. Они радостно обняли маму, прочитали ей стихи, вручили букет и самодельные открытки.