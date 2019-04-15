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«Лучше мамы не бывает!»: Младшие дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза уже почти свободно говорит по-французски

Фото: Instagram
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Лиза и Гарри подарили ей цветы ранним утром, когда Алла Борисовна только проснулась.

Сегодня, 15 июля, Примадонна отмечает день рождения. Первыми ранним утром ее поздравили младшие дети – близнецы Лиза и Гарри. Они встретили проснувшуюся маму нежным букетом цветов и подарками, которые сделали своими руками. Снимал видео поздравления их папа максим Галкин.

Как только Алла Борисовна вошла в столовую, только проснувшаяся и в пижаме, к ней устремились ее любимые малыши. Они радостно обняли маму, прочитали ей стихи, вручили букет и самодельные открытки.

«Лучше мамы не бывает! Оставайся всегда такой же красивой! Благодаря тебе мы живем здесь!», - поздравила любимую мама Лиза.

После Лиза, Гарри, максим Галкин за кадром и другие домочадцы спели Алле Борисовне знаменитую Happy birthday to you! А после раздались аплодисменты. Видно, что Примадонна была растрогана до слез такой утренней встречей.

Алла Пугачева в последнее время дает мало интервью, иногда появляясь только на светских мероприятиях и в сборных концертах. Правда, в честь своего 70-летия она все же даст концерт в Кремлевском дворце. О завершении карьеры и гастролей Примадонна объявила 10 лет назад. Но публика ее по-прежнему любит и ждет. Ее супруг Максим Галкин часто выкладывает небольшие видео с любимой супругой и детьми. Лиза и Гарри много времени проводят с родителями. И если с Гарри больше занимается отец, то девочка больше находится с мамой – они поют и занимаются творчеством.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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