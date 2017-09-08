Трек «Хит-парад» стал восьмым в певческой биографии телеведущей

31-летняя Ольга Бузова продолжает работу над своим первым сольным альбомом. Несколько часов назад поющая телеведущая представила на суд зрителям свою новую песню «Хит-парад».

«Я наконец-то представляю вам свой новый трек "Хит-парад" из своего первого сольного альбома #ПодЗвукиПоцелуев 🤗😍 Эта песня о любви к себе ❤ "Ты не попал в хит-парад моих мыслей, не присылай больше мне свои письма..." ☝🏻📩 Недавно я решила для себя, что лучше быть одной, чем с кем попало 💓Девочки, мы с вами должны это помнить, любить и ценить себя 💘 Если мы с вами не будем этого делать, то нас вряд ли сможет кто-то полюбить 😏Самое главное, что у нас есть это МЫ! Давайте помнить это, и повторять как мантру, под мою новую песню», — подписала пост с фрагментом песни Ольга.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 8 2017 в 12:43 PDT

Спустя несколько часов после премьеры «Хит-парад» взлетел на верхнюю строчку в iTunes, о чем исполнительница не преминула сообщить своим поклонникам: «Эмоции переполняют, хочется кричать, прыгать, летать и сказать каждому из вас спасибо. Я помню сколько было негатива, когда я выпустила свою первую песню "Под звуки поцелуев", сколько людей мне говорили, что петь - не моё... #людиневерили ...как же хорошо, что я козерог🦄 Это моя восьмая песня! И каждый, выпущенный для вас #моилюдитрек, занимал 1ое место в #iTunes с вашей помощью. Это придаёт мне сил и эмоций идти дальше...только вперёд! 🙏🏽 Сегодня я сама побила свой же рекорд 🤗 и это исключительно ваша заслуга, заслуга моих людей❤ я вас люблю❤ "Хит-парад" на Первом месте в Казахстане, Беларуси, Латвии и других странах! Я счастлива, что мои люди есть везде».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 8 2017 в 6:29 PDT

Подписчики Бузовой высказали в комментариях свое мнение насчет очередного творения Ольги: «"Хит 💫Парад " крутая тема😀 одна из лучших 💥💣целое утро слушаю и болдею», «Песня, действительно, классная! Цепляет сразу, хочется петь, как только слышишь!», «Крутая песня , спасибо , теперь слушаю весь день и кайфую», «хит-парад также добавится в мой плей-лист!)», «Голос вообще не Бузовой)Песня,простой набор слов!!!!Господи,петь это явно не ваше!», «Мне нравится только одна песня первая, остальные😖слишком много обработки😜», « Оля, эта песня должна звучать во всех ресторанах Геленджика...», «Похожа на какую то другую песню ,такое ощущение что уже слышала этот Матив», «Ужас какой то . Что за текст ,просто набор слов», «Щас модно петь так , как будто гайморит замучил? Я просто не в теме», «Зачем так голос исказили, ужасно».

Напомним, первую песню «Под звуки поцелуев» Ольга выпустила за месяц до развода с Дмитрием Тарасовым. После разрыва с супругом телеведущая сосредоточилась на своей работе и певческой карьере и уже в ноябре пройдет сольный концерт новоиспеченной звезды эстрады.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)