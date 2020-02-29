Лучше бы пошел к Собчак? Билан раскритиковал популярное YouTube-шоу со своим участием
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Димы Билана
В декабре минувшего года в эфир вышел выпуск популярного YouTube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» с участием Димы Билана. Певец впервые разоткровенничался о личной жизни, опроверг слухи о своей нетрадиционной ориентации и признался, что дважды мог стать отцом, однако обе беременности его избранницы закончились выкидышами.
На днях Дима впервые посмотрел шоу со своим участием, и весьма резкими впечатлениями от просмотра поделился в блоге: «Сейчас первый раз посмотрел #апоговорить с Ириной Шихман — резко увидел желание автора, или репликатора, меня вывести на «чистую воду», хотя я и так, как тритон в ней живу!!! Мне скрывать нечего, кроме моей, <…> личной жизни!!!!! Извините, но задело!!!! То чувство после интервью, что Ирина давно меня не то, что не уважает (да хрен с ним), а просто не любит брата шоубиза!!! Они слишком для неё... Подберу слово в комментах ... Слишком «медовые», может, ей кажется… А то, что ты живешь на работе и ради профессии, никого не волнует????».
«Мне так жаль, что я вообще туда пошёл!! Причем и Ксения Собчак меня звала, я думал: «Ну ок , Шихман не испорчена…». А вот вам! Хорошего просмотра! И знайте, я уважаю ваше мнение, пусть даже и Хреновое для меня!» — эмоционально завершил тираду Дима.
«Нравилось смотреть интервью Шихман, но из выпуска в выпуск все, что поднимает ведущая и все вопросы крутятся вокруг двух тем: феминизм и гомосексуализм. Однобоко, неприятно», — высказалась Елена Кулецкая.
«Самое ужасное интервью Шихман, после этого выпуска — я отписалась от канала. Всем своим видом показывала, как Вы ей неприятны, это чувствуется через экран. Хотела покопаться в чужих трусах, но протухло бельецо у неё. Жесть полная. Жаль , что пошли не к Собчак ... Я уверена, что она бы не позволила себе такое, при всём её провокационном нутре», «Дима, полностью с вами согласна. После интервью остался осадок. Вообще не понравилась ее манера… И не умение расположить к себе», «Дима, она не стоит вашего внимания», «Именно после этого интервью ведущая стала неприятна, отпало желание смотреть дальнейшие выпуски», «Это первое интервью, которое захотелось тут же забыть и не пересматривать», «Давно посмотрела, и согласна с вами, абсолютно некорректное было поведение у интервьюера», — поддержали Диму поклонники.
А вы смотрите подобные You-Tube шоу? Какое вам нравится больше всего?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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