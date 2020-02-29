Лучше бы пошел к Собчак? Билан раскритиковал популярное YouTube-шоу со своим участием

«Мне так жаль, что я вообще туда пошёл!! Причем и Ксения Собчак меня звала, я думал: «Ну ок , Шихман не испорчена…». А вот вам! Хорошего просмотра! И знайте, я уважаю ваше мнение, пусть даже и Хреновое для меня!» — эмоционально завершил тираду Дима.

«Нравилось смотреть интервью Шихман, но из выпуска в выпуск все, что поднимает ведущая и все вопросы крутятся вокруг двух тем: феминизм и гомосексуализм. Однобоко, неприятно», — высказалась Елена Кулецкая.

«Самое ужасное интервью Шихман, после этого выпуска — я отписалась от канала. Всем своим видом показывала, как Вы ей неприятны, это чувствуется через экран. Хотела покопаться в чужих трусах, но протухло бельецо у неё. Жесть полная. Жаль , что пошли не к Собчак ... Я уверена, что она бы не позволила себе такое, при всём её провокационном нутре», «Дима, полностью с вами согласна. После интервью остался осадок. Вообще не понравилась ее манера… И не умение расположить к себе», «Дима, она не стоит вашего внимания», «Именно после этого интервью ведущая стала неприятна, отпало желание смотреть дальнейшие выпуски», «Это первое интервью, которое захотелось тут же забыть и не пересматривать», «Давно посмотрела, и согласна с вами, абсолютно некорректное было поведение у интервьюера», — поддержали Диму поклонники.

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