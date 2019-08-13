«Лучше бы они пели»: новое видео Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле жестко раскритиковали в Сети

Видеозарисовки, которые записывают Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, когда собираются вместе, неизменно вызывают массу «лайков» и комментариев в блоге Максима Галкина. Однако очередное видео, похоже, «не зашло».
«ДамыСДюн попали в сети», — прокомментировал шоумен новое видео.
«Зачем это показывать. Ужас», «Как-то мерзко. Две "дамы" и такие глупые шутки. Не стоит выставлять их на всеобщее», «Лучше было петь вдвоем», — возмутились подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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