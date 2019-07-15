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«Лучшая косметика — это харизма и любовь в глазах»: 21-летняя Лиза Пескова раскрыла свои секреты красоты

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета Пескова

Фото: Instagram Елизаветы Песковой
Дочь Дмитрия Пескова порассуждала о красоте.

21-летняя Лиза Пескова несколько лет жила во Франции. В своем Instagram дочь пресс-секретаря президента РФ порассуждала о красоте и сравнила уход за собой россиянок и француженок. «Большинство француженок действительно не красятся или же минимумом косметики наносят «легкие штрихи», но не мажут кистью по лицу, как по холсту, всякие контуринги. В школьные годы тонной косметики я замазывала прыщи и гадкого утёнка в целом. Около года назад мне стало противно от осознания того, что на мне какая-то краска, стало даже стыдно, что я «крашу» что-то, что дала мне природа. Я стала понимать, что часто косметика портит ухоженность, и что самые «натуральные» наращенные ресницы на самом деле красить не могут. Если большинство русских девушек в соц-сетях выглядят лучше или просто по-другому, и в жизни половину не узнать, то европейки на фото такие же, как в жизни, иногда даже хуже... Также, многие не просто не красятся, но и вообще за собой не ухаживают, в отличие от русских женщин».

«Я думаю, девушка безусловно ДОЛЖНА ухаживать за собой как русская, но декоративную косметику использовать и быть уверенной в себе как европейка!Конечно, кто не любит собраться на мероприятие или подкраситься с утра, да и вообще, всю эту женскую тему beauty? Главное понимать, что между ухоженностью и тонной косметики/ненужной пластической хирургией есть большая разница. А вообще, как бы банально ни звучало, лучшая косметика - харизма, здоровый румянец и блеск любви в глазах ✨Как бы добавила Екатерина Солоцинская (мама Елизаветы – прим.ред.), «блеск ума в глазах» 😂», — подытожила Лиза.

А вы согласны с Елизаветой Песковой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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