«Лучшая косметика — это харизма и любовь в глазах»: 21-летняя Лиза Пескова раскрыла свои секреты красоты

21-летняя Лиза Пескова несколько лет жила во Франции. В своем Instagram дочь пресс-секретаря президента РФ порассуждала о красоте и сравнила уход за собой россиянок и француженок. «Большинство француженок действительно не красятся или же минимумом косметики наносят «легкие штрихи», но не мажут кистью по лицу, как по холсту, всякие контуринги. В школьные годы тонной косметики я замазывала прыщи и гадкого утёнка в целом. Около года назад мне стало противно от осознания того, что на мне какая-то краска, стало даже стыдно, что я «крашу» что-то, что дала мне природа. Я стала понимать, что часто косметика портит ухоженность, и что самые «натуральные» наращенные ресницы на самом деле красить не могут. Если большинство русских девушек в соц-сетях выглядят лучше или просто по-другому, и в жизни половину не узнать, то европейки на фото такие же, как в жизни, иногда даже хуже... Также, многие не просто не красятся, но и вообще за собой не ухаживают, в отличие от русских женщин».