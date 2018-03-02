«Лучшая из дочерей»: Гарик Харламов очарован подарком наследницы
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус трогательно поздравила папу с днем рождения.
28 февраля популярному шоумену Гарику Харламову исполнилось 37 лет. Жена и дочь поздравили папу с праздником и подготовили для него особенный подарок. Сегодня Кристина Асмус показала нежное семейное видео:
Пока малышка читала стишок, мама ее трогательно направляла, подсказывая первые слова каждой строчки. Растроганный папа поблагодарил девочек.
Он и сам время от времени не прочь устроить им сюрприз.
Фото: instagram
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое