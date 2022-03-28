Лучшая актриса года: Джессика Честейн завоевала «Оскар» за фильм «Глаза Тэмми Фэй»

В ночь с 27 на 28 марта 2022 года в Лос-Анджелесе состоялась церемония раздачи «Оскаров». В одной из самых престижных номинаций победила Джессика Честейн за роль телеевангелиста Тэмми Фэй Беккер.

В номинации за награду также боролись Николь Кидман («В роли Рикардо»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»), Кристен Стюарт («Спенсер»).

Фильм «Глаза Тэмми Фэй» рассказывает историю самой Тэмми и ее супруга Джима Беккера. С 1976 по 1987 год они вели христианскую передачу на ТВ. Это был не просто телепроект, а целая империя по зарабатыванию денег, рухнувшая после череды секс-скандалов и махинаций с деньгами.

Фильм также заработал «Оскар» за лучший грим и прически.

Лучшим актером года стал Уилл Смит за роль в драме «Кроль Ричард», статуэтки за роли второго плана ушли к Трою Коцуру («CODA: Ребенок глухих родителей») и Ариане ДеБос («Вестсайдская история»). Режиссером года стала Джейн Кэмпион («Власть пса»).