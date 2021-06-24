Лорак в перьях, Барановская в золоте: топ-5 стильных нарядов звезд фестиваля «ЖАРА»

Фестиваль «ЖАРА» проходит уже в пятый раз. По планам организаторов, на сцене за несколько дней должны выступить около 200 российских и зарубежных исполнителей (но коронавирусные ограничения могут внести свои коррективы, новости приходят каждый день, — прим. ред.).

В день открытия фестиваля фотографам позировали Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров с отцом и детьми, Клава Кока, Лолита Милявская и многие-многие другие знаменитости.

Звезды для выхода в свет выбрали стильные, яркие и запоминающиеся наряды. Passion.ru составил топ-5 самых стильных из них (мнение редакции может не совпадать с мнением читателей).

Вера Брежнева не стала изменять своим принципам, появившись на красной дорожке в максимально облегающем и соблазнительном белом платье оригинального кроя, не оставившего места для полета фантазии ее поклонников.