Лорак в перьях, Барановская в золоте: топ-5 стильных нарядов звезд фестиваля «ЖАРА»
Фестиваль «ЖАРА» проходит уже в пятый раз. По планам организаторов, на сцене за несколько дней должны выступить около 200 российских и зарубежных исполнителей (но коронавирусные ограничения могут внести свои коррективы, новости приходят каждый день, — прим. ред.).
В день открытия фестиваля фотографам позировали Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров с отцом и детьми, Клава Кока, Лолита Милявская и многие-многие другие знаменитости.
Звезды для выхода в свет выбрали стильные, яркие и запоминающиеся наряды. Passion.ru составил топ-5 самых стильных из них (мнение редакции может не совпадать с мнением читателей).
Вера Брежнева не стала изменять своим принципам, появившись на красной дорожке в максимально облегающем и соблазнительном белом платье оригинального кроя, не оставившего места для полета фантазии ее поклонников.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Одна из постоянных ведущих премии Юлия Барановская пришла на открытие «ЖАРЫ» в золотом «стальном» корсете, в белых широких брюках со стрелками и таком же жакете.
Ани Лорак в очередной раз подчеркнула свою идеальную фигуру с внушительными формами в пикантных местах. Артистка для выхода в свет выбрала длинное облегающее сверкающее платье бежевого оттенка, а сверху накинула боа из перьев.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ольга Бузова, на днях вернувшаяся к истокам и ставшая вновь блондинкой, появилась на премии в ярком образе. Наряд теледивы напоминал тот, в котором она блистала недавно на другом крупном мероприятии. Образ Бузовой вновь отсылал к жар-птице.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Яна Чурикова выбрала элегантный строгий наряд, разительно отличавший ее от других знаменитостей. Телеведущая надела строгий костюм цвета фуксии с брюками и жакетом-кейпом. Оригинальность образу добавил сверкающий лонгслив, переходящий в перчатки.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Не смогли мы обойти стороной Лолиту Милявскую. В рейтинг она не попала, но завоевала наши симпатии, как никто другой. На красной дорожке певица, актриса и телеведущая позировала в черном облегающем мини-платье с воротником из перьев. Наряд артистка подобрала такой, чтобы была возможность похвастаться стройными ногами. А в комплекте к задорному образу Лолиты шли ее непременные жизнерадостность и лучезарная улыбка.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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