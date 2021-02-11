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Лорак в кожаном комбезе, элегантная Чехова и другие звезды на гастрономическом вечере

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Ани Лорак

Фото: Пресс-служба

В ресторане русско-французской кухни «Купцы и устрицы», расположенном в усадьбе середины XIX века, прошел гастрономический вечер.

На ужине присутствовали Ани Лорак, Ирина Безрукова, Анастасия Стоцкая, Анна Банщикова, Анфиса Чехова и многие другие. Ведущий вечера Антон Зорькин сразу же настроил всех гостей на отдых и неформальное общение, расспрашивая звезд об их пристрастиях в гастрономии, фирменных рецептах и секретах здорового питания.

Анфиса Чехова

Фото: Пресс-служба

Приглашенные звездные гости не только дегустировали авторские блюда русско-французской кухни, но и приняли участие в их приготовлении. Девизом вечера вполне могло стать выражение «Авторская кухня — это не так уж и сложно!». Особенно, если делать это под чутким руководством шеф-повара ресторана «Купцы и устрицы» Константина Гущина. Гости не только готовили, но и осваивали секреты модной подачи блюд.

Константин Гущин, Ольга Кабо и Алика Смехова

Фото: Пресс-служба

Константин Гущин подошел к мастер-классу нетривиально и решил объединить гостей в пары, и каждой паре поручить готовить какое-то отдельное блюдо. Актрисы Алика Смехова и Ольга Кабо приготовили сорбет манго-апельсин и украсили его розой из жидкого азота, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина прекрасно справились с тартаром из тунца с пеной из спаржи.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочкой

Фото: Пресс-служба

Свои музыкальные номера подарили гостям композитор и музыкант Брендон Стоун и певец Родион Газманов. Финальным аккордом мероприятия стал авторский многоярусный торт.

Митя Фомин и Анастасия Стоцкая

Фото: Пресс-служба

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Фото: пресс-служба

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