Лорак в кожаном комбезе, элегантная Чехова и другие звезды на гастрономическом вечере

Приглашенные звездные гости не только дегустировали авторские блюда русско-французской кухни, но и приняли участие в их приготовлении. Девизом вечера вполне могло стать выражение «Авторская кухня — это не так уж и сложно!». Особенно, если делать это под чутким руководством шеф-повара ресторана «Купцы и устрицы» Константина Гущина. Гости не только готовили, но и осваивали секреты модной подачи блюд.