Лорак в кожаном комбезе, элегантная Чехова и другие звезды на гастрономическом вечере
Фото: Пресс-служба
На ужине присутствовали Ани Лорак, Ирина Безрукова, Анастасия Стоцкая, Анна Банщикова, Анфиса Чехова и многие другие. Ведущий вечера Антон Зорькин сразу же настроил всех гостей на отдых и неформальное общение, расспрашивая звезд об их пристрастиях в гастрономии, фирменных рецептах и секретах здорового питания.
Фото: Пресс-служба
Приглашенные звездные гости не только дегустировали авторские блюда русско-французской кухни, но и приняли участие в их приготовлении. Девизом вечера вполне могло стать выражение «Авторская кухня — это не так уж и сложно!». Особенно, если делать это под чутким руководством шеф-повара ресторана «Купцы и устрицы» Константина Гущина. Гости не только готовили, но и осваивали секреты модной подачи блюд.
Фото: Пресс-служба
Константин Гущин подошел к мастер-классу нетривиально и решил объединить гостей в пары, и каждой паре поручить готовить какое-то отдельное блюдо. Актрисы Алика Смехова и Ольга Кабо приготовили сорбет манго-апельсин и украсили его розой из жидкого азота, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина прекрасно справились с тартаром из тунца с пеной из спаржи.
Фото: Пресс-служба
Свои музыкальные номера подарили гостям композитор и музыкант Брендон Стоун и певец Родион Газманов. Финальным аккордом мероприятия стал авторский многоярусный торт.
Фото: Пресс-служба
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Фото: пресс-служба
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