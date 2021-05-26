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Глюкоза в «голом» платье, Лорак в комбезе и другие звезды на препати «ЖАРА Music Awards»

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Слайд, который
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Слайд, который
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Глюкоза

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В московском ресторане Zafferano 25 мая состоялась вечеринка по случаю предстоящей премии «ЖАРА Music Awards».

На препати пришли многие известные лица российского шоу-бизнеса, в том числе Глюкоза, Наталья Подольская, Юлия Барановская, Эмин Агаларов. Одними из первых на красной дорожке можно было заметить Славу, Григория Лепса, Ани Лорак, Люсю Чеботину, Ларису Долину и других.

Певица Наталья Подольская выбрала нежный образ. На ней был костюм-двойка цвета лаванды. Исполнительница держала коричневый клатч. А вот Глюкоза выбрала откровенный наряд. Она пришла в «голом» платье как у Меган Фокс.

Юлия Барановская

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Телеведущая Юлия Барановская появилась на мероприятии с коллегой Константином Тарасюком. На ней был элегантный комбинезон малинового цвета. Юлия дополнила его бирюзовым браслетом и уложила волосы в пышные кудри.

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Слава

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Певица Ани Лорак как всегда предпочла сексуальный образ, она подчеркнула длинные красивые волосы и точеную фигуру. Лорак была в облегающем комбинезоне из кожи, который украсила ремнем.

Певица Слава выбрала для вечеринки белые бермуды, жакет, черную блузу. Ноги ее украшали босоножки с крупными золотыми цепями. Музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов тоже прошел по ковровой дорожке. На вечеринке была и его бывшая супруга - Алена Гаврилова, которая блистала в белоснежном элегантном брючном костюме.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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