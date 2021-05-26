Глюкоза в «голом» платье, Лорак в комбезе и другие звезды на препати «ЖАРА Music Awards»

На препати пришли многие известные лица российского шоу-бизнеса, в том числе Глюкоза, Наталья Подольская, Юлия Барановская, Эмин Агаларов. Одними из первых на красной дорожке можно было заметить Славу, Григория Лепса, Ани Лорак, Люсю Чеботину, Ларису Долину и других.

Певица Наталья Подольская выбрала нежный образ. На ней был костюм-двойка цвета лаванды. Исполнительница держала коричневый клатч. А вот Глюкоза выбрала откровенный наряд. Она пришла в «голом» платье как у Меган Фокс.