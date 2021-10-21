Виктория Лопырева в обтягивающем платье спровоцировала слухи о беременности

Судя по кадрам, вполне можно предположить, что Виктория находится в ожидании второго ребенка. Сама модель официально не подтверждала слухи о беременности.

У Виктории Лопыревой есть сын Марк-Лионель от второго супруга — бизнесмена и первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Игоря Булатова. Пара поженилась в 2019 году. В том же году родился их первенец.