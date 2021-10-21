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Виктория Лопырева в обтягивающем платье спровоцировала слухи о беременности
Телеведущая и модель 38-летняя Виктория Лопырева подогрела слухи о второй беременности. Звезда появилась в Instagram своего друга дизайнера Артема Кривды в обтягивающем черном платье. Тем временем живот модели намекал на то, что в ее семье, вполне возможно, ожидается пополнение.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @lopyrevavika/Instagram
Виктория и Артем отдыхают в Дубае. В Stories дизайнер выложил несколько видео с Лопыревой, где она танцует около машины после мероприятия. Модель надела черное платье с глубоким вырезом на бедре и босоножки, инкрустированные блестящими камнями, бренда Mach & Mach.
Виктория Лопырева спровоцировала слухи о беременности
Судя по кадрам, вполне можно предположить, что Виктория находится в ожидании второго ребенка. Сама модель официально не подтверждала слухи о беременности.
У Виктории Лопыревой есть сын Марк-Лионель от второго супруга — бизнесмена и первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Игоря Булатова. Пара поженилась в 2019 году. В том же году родился их первенец.
Фото и видео: Instagram