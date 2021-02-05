Лопырева в белоснежном платье и Бородина в мини на романтической вечеринке Жирковых

Пара расписалась 1 февраля 2008 года в Турции, а через неделю, 8 февраля, сыграла свадьбу в Москве. Тринадцатилетние семейной жизни Жирковы отметили в Дубае — там у Юры проходят сборы. Для празднования был выбран греческий ресторан, в котором Инна с мужем по традиции побили тарелки на счастье на глазах у друзей. Среди гостей праздничного ужина были и Виктория Лопырева, и Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым, которые прилетели на несколько дней отдохнуть в солнечный Дубай.

«Мы дружим с ребятами почти десять лет и я искренне радуюсь тому, как сквозь годы им удалось пронести свою любовь и взаимоуважение. Желаю, чтобы еще через тринадцать лет мы гуляли на их нефритовой свадьбе!», — поздравила Жирковых подруга семьи Виктория Лопырева.