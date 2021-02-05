Лопырева в белоснежном платье и Бородина в мини на романтической вечеринке Жирковых
Фото: Пресс-служба
Пара расписалась 1 февраля 2008 года в Турции, а через неделю, 8 февраля, сыграла свадьбу в Москве. Тринадцатилетние семейной жизни Жирковы отметили в Дубае — там у Юры проходят сборы. Для празднования был выбран греческий ресторан, в котором Инна с мужем по традиции побили тарелки на счастье на глазах у друзей. Среди гостей праздничного ужина были и Виктория Лопырева, и Ксения Бородина с мужем Курбаном Омаровым, которые прилетели на несколько дней отдохнуть в солнечный Дубай.
«Мы дружим с ребятами почти десять лет и я искренне радуюсь тому, как сквозь годы им удалось пронести свою любовь и взаимоуважение. Желаю, чтобы еще через тринадцать лет мы гуляли на их нефритовой свадьбе!», — поздравила Жирковых подруга семьи Виктория Лопырева.
Фото: Пресс-служба
«Юра сейчас находится на сборах в Дубае, мы с детьми решили остаться здесь, чтобы быть поближе к нему и у нас была возможность хотя бы несколько часов в день проводить с ним. Поэтому и годовщину супружеской жизни отпраздновали здесь. Я очень хотела побить тарелки на счастье и специально выбрала греческий ресторан, в котором разрешают это делать — у них существует такая традиция. Трудно сказать, сколько посуды мы разбили, но я оторвалась по полной. Было очень весело, а после устроили с друзьями спокойный праздничный ужин в узком кругу», — рассказала Инна Жиркова.
Фото: Пресс-служба
Среди презентов — набор купальников, ароматы и подарки для будущего загородного дома Жирковых, абонемент в SPA-комплекс, куда виновники торжества отправятся после возвращения в Санкт-Петербург и море цветов. Дети пары в честь кружевной свадьбы сделали маме завтрак в постель и нарисовали открытки. На вопрос, что же друг другу подарили Юрий с Инной, супруга футболиста отметила: «Каждый год мы дарим друг другу любовь. Муж на сборах, и у него физически нет времени на выбор подарков, к тому же, он у меня не слишком романтичный человек, но если я что-то выберу, то он обязательно подарит. А мой подарок ждет его в Москве».
Фото: пресс-служба
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